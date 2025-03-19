與府院不同調？ 俞大㵢：不排除最先進晶片在美國生產

我國駐美代表俞大㵢近日接受華爾街日報的訪問，俞大㵢指出，台積電最先進的晶片會先在台灣製造，一旦技術成熟，就有可能在美國製造。

台積電董事長魏哲家月初宣布，台積電將在美國額外投資1000億美元，魏哲家並與賴清德總統連袂舉行記者會，強調核心研發仍在臺灣，而美國擴大投資對此毫無影響。行政院長卓榮泰也說，根留台灣、壯大台灣才是政策目標。

俞大㵢近日接受華爾街日報訪問，該訪問影片在18日播出。

對於美國總統川普宣稱台積電的投資案，將讓最先進的晶片在美國生產製造，俞大㵢對此表示同意。

華爾街日報記者詢問台灣是否準備好讓最先進的晶片在美國製造，俞大㵢說，由於人工智慧（AI）等產業的發展，市場對於晶片的需求大增，不可能所有晶片都在台灣生產。

俞大㵢認為，拉近晶片生產製造與客戶之間的距離是合理的做法；俞大㵢也指出，台灣的晶片客戶主要是美國。

俞大㵢也說，讓台灣晶片成為供應鏈的一部分，也讓台灣與美國和其他國家的關係變得更緊密，讓台灣半導體產業從「矽盾」（Silicon Shield）升級成「矽堡壘」（Silicon Fortress）。

俞大㵢指出，台積電投入大量的資源研發最先進的晶片，這些先進晶片會先在台灣製造，一旦技術成熟，就有可能到其他地方生產製造，包括美國。

針對台美安全議題，俞大㵢表示，台灣了解盟友希望台灣提升自我防衛能力的建議，台灣過去10年的國防預算也幾乎成長一倍。

俞大㵢說，台灣願意付出更多，尤其賴清德總統宣示，目標讓國防預算達到國家GDP的3%以上。

俞大㵢指出，台灣過去8年來，在軍購上花費2600億美元，主要向美國採購軍備，美國一共宣布48次對台軍售。

不過俞大㵢說，對台軍售中很大一部分的軍備至今都還沒有運到台灣；俞大㵢說，台灣非常感謝美國對台軍售，但交貨給台灣的速度是一大問題。