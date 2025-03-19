阿拉斯加州長本週訪台 洽談天然氣經濟投資戰略

美國總統川普2.0上路後翻轉前朝綠色政策，重振化石燃料產業以振興經濟。阿拉斯加州官方向中央社證實州長鄧利維與能源公司本週訪台，向台灣能源政策及產業界領袖介紹自家州液化天然氣的經濟與戰略競爭優勢。

一名共和黨參議員幕僚上週即對中央社表示，台灣是能源輸入國，或許可以著眼向美國購買能源的安全意涵，並透露阿拉斯加州長即將訪台。

官營的阿拉斯加天然氣管線發展公司（AlaskaGasline Development Corporation）發言人費茨派垂克（Tim Fitzpatrick ）今天下午證實相關消息。

費茨派垂克透過電子郵件對中央社表示，阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）、阿拉斯加天然氣管線發展公司及能源設施開發商Glenfarne的高層這週正於台灣訪問。一行人的亞洲行地點還包含泰國、韓國及日本。

費茨派垂克說，鄧利維此行的目的是「在高層級推動阿拉斯加液化天然氣（LNG）計畫」，並向能源政策及產業領袖介紹阿拉斯加LNG的經濟與戰略競爭優勢。

他指出，鄧利維這週也在台灣美國商會（AmChamTaiwan）的宴會上談到阿拉斯加液化天然氣。

川普1月20日上任當天簽署的行政命令中，有一項是承諾釋放阿拉斯加的資源潛力，「包括向美國其他地區和太平洋地區盟國銷售及運輸阿拉斯加的液化天然氣」。

這條管線目標是每天輸送高達33億立方英尺的天然氣，川普將這項計畫形容為對阿拉斯加及盼能穩定能源來源的美國亞洲盟友而言是雙贏。

他4日於美國國會聯席會議演說時再提阿拉斯加液化天然氣，指他的政府「正著手進行阿拉斯加州一條巨大天然氣管線工程，這條管線將是世界上最大的天然氣管線之一，日本、韓國和其他國家都希望成為我們的合作夥伴。」

川普還說，各國希望與華盛頓合作，「投資數兆美元」。

台灣因應川普新政方面，中油已做好擴大採購美國天然氣準備，現正與阿拉斯加氣源開發商洽談採購細節，盼可降低對美貿易順差。

中油一年天然氣需求量大約2000萬噸，累計採購來源達14國（全球出口國20國），以澳洲、卡達、美國為前3大採購國。