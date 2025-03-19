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陸指「以台制華」、縱容台獨 美：豈能自稱世界的穩定力量

AI超級盃來了！黃仁勳GTC 2025揭幕演說 宣告下一代新產品

率團聽黃仁勳主題演講 陳其邁：上了寶貴一課

中央社／ 聖荷西18日專電

高雄市長陳其邁率團參加輝達GTC大會，今天出席黃仁勳主題演講，表示「上了寶貴一課」，了解AI未來趨勢，對智慧城市發展有啟發。他今天也與季辛格、施崇棠等人互動，被問及投資高雄等議題，他低調表示，此行專注參加GTC。

陳其邁出席輝達（Nvidia）執行長黃仁勳主題演講後即前往聖荷西會議中心，在史丹佛大學醫學院教授王智弘陪同下，參觀包括輝達機器人等多家台灣企業展位。

今天在現場，陳其邁與英特爾（Intel）前執行長季辛格（Pat Gelsinger）互動，被問及兩人的交流，他表示，季辛格與多家台灣廠商都有合作，就打個招呼。另外，今天聽主題演講，他與華碩董事長施崇棠坐在一起，聊了一些產業的競爭與合作。

黃仁勳今天在主題演講中針對推理模型、機器人等領域發表最新技術。陳其邁表示，「今天特別來上了寶貴的一課」，了解AI未來趨勢，對於智慧城市發展有所啟發。

陳其邁指出，不僅在建立主權AI方面，AI應用對於整個城市的治理，像水災、交通或者是救護，還有如何與企業合作，帶動中小企業來加速產業轉型都相當重要。

被問及與輝達和企業高層交流是否洽談投資等議題，陳其邁表示，今天很單純聽黃仁勳主題演講，參加GTC也是此行最主要的目的，他習慣也希望專注把一件事情做好。

他也再次提到「智慧高雄AI燈塔計畫」，表示此計劃有運用到輝達的平台，針對像是洪水防災的訓練、路況排除等不同情境進行模擬，更符合真實世界的情況。

陳其邁17日率團訪問輝達總部，今天與媒體分享指出，他與輝達高層交流談及主權AI發展，「談得很深入」，高雄市的資料量豐富且大量，輝達對AI如何運用在城市發展也展現出高度興趣。

陳其邁說，若高雄的經濟經驗能夠成功，相對在台灣其他城市，或者是在東南亞、東北亞國家的城市，也有非常大的機會可以試行，這對於落實智慧城市的治理來說，「非常、非常的重要」。

主權 陳其邁

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