相對論／回首舊岔路…魏沒選最愛建築 趙擦肩台大牙醫

人生有很多選擇，如果趙少康不從政，會選擇什麼樣的人生？魏崢不懸壺濟世，又會選擇哪種志業？人生沒有「但是」，因為很可能就錯過精彩的一生。

趙：因為父親改志願

魏：聯考失利上軍校

問：談談當年大學聯考填志願的考量？

趙：我當時的成績可進台大牙科，但是我沒填，反倒是我弟弟現在是牙醫。哈哈哈。

人生的命運說來很奇怪，其實這都不是你規畫的，但是人生就是這樣，真的是這樣。我當年是丙組，我對生物很有興趣，高中時被同學封為「生物大王」，我的確有想過要考醫學院，而且可以上醫學院，可是只能上私立大學醫學院。

我讀台中一中，班上五六十個人，大概四十個都考到醫學院，這些同學父親大概都是醫師，可是我父親是軍人，父親就說，「不要想私立大學，我們家沒錢給你念」，而且醫學院又貴。所以醫學院我就只填台大醫科，當時我的成績可進台大牙科。

我父親平常在部隊裡很少回家，那天剛好就那麼巧回家，我正在填大學的志願，我問父親要不要填台大牙科，父親說牙科天天站那邊，很辛苦，不要填了；接下來就是台大農業工程系，父親說，工程也還不錯，就填吧。我就選了台大農業工程系。

當時我有一位同學，他就填牙醫，從此人生完全不同，這位同學後來到美國南加大拿了牙科博士學位，在美國好得不得了，我到美國去住這位同學好大的房子，就在高爾夫球場旁邊。

魏：我大學聯考沒考得很好，當時是考上中原建築系，但建築是我很喜歡的科系，大學聯招接著就是軍校聯招，結果考上國防醫學院。當初要做醫師還是做建築師，這中間是有點難以抉擇。

我心想，雖是軍校，但是當醫師也還不錯，而且不用花錢，中原學費比較貴，那我就想沒關係讀軍校算了。

但周遭很多人反對我念軍校，說我父親是軍人，已經報效國家一輩子，幹嘛下一代還要再去當軍人。我說沒關係啊，正好我也不在乎讀軍校要理光頭。

說到光頭就有個小故事，我小學的時候，因為住在鄉下，那個時候小學是有留頭髮的，有一次我自己跑去理髮廳，那個理髮椅子都很大，要理髮的話還要坐在小板凳上。

理髮師都是女孩子，她用日文跟我說話，我到現在還記得那句話，但我不知道怎麼發音，我就點著頭，一轉眼頭髮理光了，從此我就光頭直到高中畢業，那時候髮禁已經鬆了，可以留髮，但對我來講很ＯＫ。

趙少康在就讀台中一中時加入管樂隊。 圖／趙少康提供

魏崢（中）與換心人易辨（左）切存活滿周年蛋糕。本報資料照片

魏：童年和媽學繡花

趙：各人各路不強求

問：聽台北市前市長郝龍斌說，院長小時候和媽媽學繡花、縫衣服？

魏：縫衣服、做女紅那都是為了好玩，因為那時候，小孩子沒有其他東西可以玩。

問：趙先生有要補充嗎？