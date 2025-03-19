相對論／心臟名醫助人「活著上天堂」 政治金童自許「保有赤子心」

心臟外科名醫魏崢，四十年來開心臟手術超過六百案例，他懷著一顆幫病患「活著上天堂」的初心從未改變。趙少康在魏崢的刀下，也領悟孟子「赤子之心」的真諦。

問：院長是台灣換心第一人，當年想到自己會達成這麼高的成就嗎？趙先生手術後最大的領悟是什麼？

魏：法國作家塞維涅夫人（Madame de Sévigné）說過一句話：Le coeur n'a pas de rides，中文意思是「心臟沒有皺紋」。

魏：我們的心不會老

趙：願此後我心依舊

我們的心臟，至少我很確定一點，心臟上面是沒有皺紋的，這是什麼意思呢？代表人的心臟是永遠保持年輕。真的很奇怪，這個心臟，我們不管年紀多大，你用肉眼看不出它的年齡，每個人的心臟都差不多，看不出它的年紀，除非是心衰竭時候可以看得出来，可是你還是看不出它的年齡，我們的心不會老，它只是正不正常而已。

你想想看我們心臟一生打出去的血，大約是七公噸、七千公斤這麼重，不知不覺就打出這麼多血出來，你不會感覺到它的存在，你要感覺到它的存在，就糟了。

沒有錯，當年換心遭遇到一些困難，但我們開始做就很順利，自然而然就把我們的名聲給做起來。

講起來，這個換心手術，最重要的是你自己要會思考，第二個就是團隊合作，你要控制藥物，控制到不排斥。但前提是手術一定要成功，不能開完還在流血，那就失敗了，所以需要很多地方配合，像剛開始我們用豬做實驗，豬做成功了，我們就做人，這樣一步一步來，還好各方面還加上一點運氣吧。

趙：聽院長這樣一說我忽然領悟了孟子一句話：「大人者，不失其赤子之心者也。」我從小就很喜歡孟子這句話，現在更深層的明白「赤子之心」的意涵。

在經歷過這次生死交關的開心手術後，我想繼續保有赤子之心，就像我當立委五年，做了非常多的事，像是環境保護基本法、公職人員財產申報法、兩岸人民關係條例都是我立的，然後消費者保護法、菸害防制法都是我跟消基會董事結合這兩個法合作。

所以我就想以後還是應該盡量幫助人家，盡量在還有能力的時候，能多做的就多做一點。

問：院長會建議病人術後還要這麼憂國憂民嗎？趙先生可以再告訴讀者年輕時的你是怎麼個「赤子之心」？

魏：剛剛趙先生有說，勞其筋骨、苦其心志都已經做過了，就還沒生一個大病，所以老天如果要天降大任這個人的話，最好是生一個大病。

該怎麼講呢？心臟外科的風險比較高，社會上現在也有一種氛圍，只要有一點點問題，就會引起醫療糾紛，病人還是會告你。

魏：我開刀就要成功

趙：我做事只為台灣

坐在旁邊的趙少康這時接話，「治不好告醫師，治好謝上帝」。魏崢會心一笑接著說，我們最近才有一個，就是病人獅子大開口，以為醫師賺很多錢，以為醫院賺很多錢，其實錯了，現在醫院也不賺錢，醫師就不要講了，但病人會覺得告醫師理所當然。

病人不知道，外科醫師每次開刀都是花了多大的精神，飯沒吃、覺沒睡，是經常有的事，但醫師為什麼還要這麼拚命？他不是拚別的，他是拚一個不服氣。怎麼講呢？就拿我來說，我開刀就是要開成功，我不是為了病人，是為自己，我就是要把它開成功。

趙：我的赤子之心讀台大時就表露無遺。那時我是台大畢聯會主席，台灣國家處境風起雲湧，尼克森訪問大陸，日本跟我們斷交，被趕出聯合國一連串的時間，台大學生運動如火如荼。

我那時候就在想「台灣怎麼辦？」我騎摩托車，跑到當時經濟部長孫運璿辦公室，說要請部長到台大演講。對方就問要講什麼？我回，就談退出聯合國，台灣怎麼辦？只有靠經濟，所以要請部長到台大演講。

當時他們請我留下連絡電話，過兩天接到對方回電，部長願意來。所以我是第一個，以前從來沒有這麼重要的部長到大學演講，第二天報紙都是頭條，孫運璿到台大演講。

也因為如此，我就想要為台灣做事，為國家做事，後來留學、在美國當工程師，待遇很優渥，但是又怎樣，我就回台灣。後來就是大家都知道的，我從政。那年我剛滿卅歲。

問：想跟對方說的一句話？

魏：當然是恭喜趙先生重生，又可以發揮他救國救民的熱情，我知道他始終如一，雖然現在沒那麼年輕了，但還有一顆年輕的心，在心臟修補後又恢復年輕了，我對他有非常大的期許。

趙：我要大大的謝謝院長和他領導的醫療團隊，未來我會用我的影響力幫台灣的醫護人員爭取權益。