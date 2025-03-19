相對論／政醫雙雄 趙少康、魏崢「開心後我們交心」

年逾隨心所欲，在醫界、政界各自寫下多項「第一」紀錄擁有非凡成就的兩人，站在手術房前，談「開心」的過程，也分享術後對生命意義的再認識。

記者問（以下簡稱問）：韓劇日劇經常會出現病患面臨生死關頭的大手術時會看見一束光、人生跑馬燈，趙少康先生你有看到那束光嗎？魏崢院長曾有病患分享類似經驗嗎？

趙：我在跟上帝辯論

趙少康（以下簡稱趙）：這次開心手術主治醫師是魏崢，我對院長是很有信心的，倒是我家人、朋友比我還緊張，勸我要想清楚啊，畢竟是很大手術啊，而且我又毫無症狀，看起來很好嘛。

大家都知道去年我選副總統，每天行程滿檔，上山下海，經常早上在離島，下午在台灣東部，傍晚回到西部。候選人不是都有配隨扈嗎，個個年輕力壯，有一位才卅歲的隨扈說「趙先生體力那麼好。」

我聽很多，有人手術中掛了，有人腦中風，國民黨立委賴士葆還說他有一個朋友，在別的醫院手術三天後就死了，因為血栓，各種狀況都可能會發生，畢竟心跳要停好幾個小時。這次是深度麻藥，不知道是不是因為麻藥的關係，在半醒半夢、生死交關的那段時間，感覺我的人生一幕一幕像走馬燈，很多事情很快速的流動。最怪的是，我居然還跟上帝辯論。

這真的是很奇妙的經歷，我是基督徒，上帝問我問題，我就回答，但上帝說你的答案不好，這樣做比較好，上帝要我做做看，可是我按上帝旨意做，發覺果然不好，我就跟上帝辯論起來，哈哈哈。

其實，我一輩子有兩次生死交關，第一次是小時候嘴巴長了一個疔，高燒四十度，當時我父親叫了一台三輪車跑遍台南，沒有一個醫院肯收，後來有個美國牧師很好心，到我家來，看到我躺在那發高燒，馬上送到美國海軍醫院。

雖然是台南美國海軍，醫師是台灣人，我記得是空軍醫院的外科主任開刀，當時醫師說，病情嚴重到這個地步了，他們沒有十分把握。

開刀開到臉頰，削得很大，但我意識很清楚，聽到母親在禱告：「上帝啊，如果你真的要這個孩子這麼痛苦，把他接走吧！」。連醫師都說「禱告吧」。

魏：大病會改變患者

魏崢（以下簡稱魏）：我自己是沒有趙先生說人生跑馬燈或跟上帝辯論的經驗，但我和我的病患聊天發現，經歷大病後，很多人的人生觀確實會有滿大的改變。

這麼大的一個手術，手術前，患者都會承受相當大的心理壓力，再勇敢的人都會怕，不要說像是趙先生這個手術是死亡率百分之三，就算只有百分之一都是一個風險，都可能落到自己身上。

有人說「換心」會不會他原本的「思想」也換了？我的看法就算有，多半也是心理因素。有人說這叫「細胞記憶」，我不是很相信這種說法，比如說一個男生換了一個女生的心臟，病患可能會想，「身上這顆女生的心臟會不會性別也變了？」。

我曾讀過國外換心案例，發生一場重大車禍，當時汽車的雨刷還繼續著刷，其中一位車禍身亡者的心臟捐贈給需要換心的病患，那個受贈者就覺得好像聽到雨刷的聲音。這麼多換心個案裡很少數，比如說，病患原來不吃麥當勞，術後成功變得喜歡吃。但我覺得那是我們真腦牽動人的心智，而不是「心」本身。

趙：開刀就是要乾脆

問：這手術心跳停止三小時，趙先生剛也說沒什麼症狀，為什麼選擇開？請問院長，難度從一分到十分，難度幾分？幫名人開刀有壓力嗎？

趙：真的，到手術前我沒有症狀，沒有喘，運動重訓也沒問題，但想到三、五年後萬一發病就很麻煩，我的個性很乾脆，動刀就動刀，免得以後我做重訓運動時還擔心會不會心臟有什麼問題。我跟院長討論後達成動刀的共識。

手術本來跟院長約好今年過年開，因為春節有九天連假，我再多請兩三天就可以出院，可以主持節目，大家也不知道，神不知鬼不覺不知，不會驚動外界。

可是後來想想，既然決定動手術，幹嘛拖呢？早一點開吧，所以去年十月八日進手術房。因為那時沒有長假，好幾天不上節目總要交代一下，我只要不上節目，海內外到台灣的觀眾都會問電視台怎麼回事？怎麼趙少康人不見了？後來第二次我摔一跤，又住院了，所以只好自己公布病情。

魏：確實，趙先生手術很複雜，難度八分，因為我們要做的程序很多，要縫的針數很多，要是有一針疏漏，沒有縫好，或是有個萬一，病人可能在現場就掛了，因為我們要接很小的血管，接很大的血管，冠狀動脈對不對，還要重新把它拆下來，再接回去。

因為是主動脈根部的手術，根部擴大，你不能說只換一個瓣膜就算了，它整個主動脈先拆下來，然後把整個瓣膜換掉，本來有時候可以用修的，但修會花更多時間，後來我們是用換的，我們在關主動脈還再種回去，種回去這個過程也要很小心，因為都很脆弱。

脆弱的血管在縫的時候要很細心地，不能有漏，漏的話沒辦法補的，也沒無法止血，所以我們在做這個手術是要很膽大心細，要很心細。

至於幫名人會不會「壓力山大」？我覺得還好，因為我們都是用平常心來看，當然有些醫師可能會有壓力，針對這些名人，你萬一失敗了那全世界都知道，你的名聲也就毀了。但我常講我們外科醫師都太保守，該怎麼做就怎麼做，不能是因為怕這個，就說不要、算了，該做就是要做，這是我個人的態度。

魏： 盼病患回到崗位

問：請問院長行醫的目的是什麼？趙先生您術後最想做的事是什麼？

魏：我幫病患開刀的目的，救命也救心，就是讓他們能回到原來的工作崗位，原來的生活日常，我不太想看見因為開刀後，就要退休，或不要做事，本來該做什麼事情就去做，比如當老闆還是回去當老闆，這樣才是我幫病患開刀的目的，要讓他們恢復正常生活。

你原本有很成功的事業，手術成功後，你說我想開了，全部放手交出去，那公司可能因為你的放手倒掉了，這樣就不是我的目的。當然也是要注意不能夠太過，你就繼續努力活著，當正常的人，因為你手術好了，你應該覺得更高興，你本來可能只活到六十歲，現在可以活到八十、一百歲都可能，事情就會比你原來的還要好。

趙：經過這次手術，我決定以後做一個更好的人，以前我覺得我已經算是一個好人，也沒有害人之心，我覺得日後我還是有能力可以多做一點。