快訊

壯大版圖！玉山金斥資27億元 買下保德信投信91.2%股權

東湖國小7歲女童放學失蹤…最後身影獨自行走 上千林口人幫集氣

早八課上一半…「大學長」闖入亂翻搶走漢堡！學生嘆：中山人日常

國合會加入亞洲深耕聯盟 為新南向注入新力量

中央社／ 台北18日電

國合會今天與亞洲深耕聯盟簽約成為第15位成員，國合會表示，此舉為台灣與亞太地區的國際合作發展注入新動能，國合會秘書長黃玉霖盼藉此深化與東協國家的夥伴關係

國合會下午發布新聞稿指出，國合會今天與亞洲深耕聯盟（Asia Engagement Consortium，AEC）舉行締約儀式，成為聯盟第15位成員，象徵國合會深化區域合作、推動新南向政策的里程碑。儀式於玉山論壇期間舉行，在台亞會成員、AEC代表以及出席玉山論壇的各國領袖見證下，由國合會秘書長黃玉霖及台亞會執行長楊昊代表簽署合作備忘錄，為台灣與亞太地區的國際合作發展注入新動能。

黃玉霖表示，國合會是台灣官方的國際援助發展機構，近30年來已與許多東協國家建立緊密的合作關係。期待藉由加入AEC深化與東協國家的夥伴關係，打造在農業、公衛與醫療服務、綠能、智慧城市及數位政府等多元領域的科技合作交流平台，攜手實現共存共榮的願景。

楊昊指出，國合會正式加入AEC，進一步彰顯台灣積極參與亞太區域永續發展的承諾。期盼國合會豐富的國際援助經驗與AEC的網絡資源相互結合，為區域合作帶來更多創新且具體的成果。

此外，國合會表示，今年是國合會首度參與「玉山論壇」，特別在「新南向政策Plus交流特展」中設立專區，以多媒體展示、互動拿獎品，呈現國合會在東南亞、南亞與全球其他地區的多元計畫成果，吸引多個國內外機構現場熱烈洽詢與交流，主動探討未來合作的契機，更凸顯國合會運用台灣優勢、科技創新等軟實力在國際合作領域的亮點與影響力。

國合會強調，將透過AEC平台持續深化新南向政策的落實，與理念相近的國際組織及機構建立更加緊密且務實的夥伴關係，共同促進區域的經濟成長、和平穩定，攜手打造更加繁榮且永續發展的亞太未來。

新南向政策 玉山論壇 關係

延伸閱讀

賴總統：台灣會持續深化合作交流 對抗極權擴張

【重磅快評】玉山論壇燒旺疑美論 會強化美國疑賴論？

桃園購物節抽中千萬現金 她自爆「剛失業」：不知怎麼花這筆錢？

玉山論壇午宴 蕭副總統：最佳威懾是致力自我防衛

相關新聞

四位國際大師連袂來台 諾科獎台北峰會5月掀旋風

今年5月初，台灣將迎來一場學術與科技的超級盛宴！三位諾貝爾獎得主及一位圖靈獎得主，四位重量級國際大師即將連袂來台，與台灣學子及產學界互動交流、激盪智慧火花。

繁星推薦放榜錄取率64.12% 台大缺額19個、文化132個

114學年度升大學繁星推薦管道今公告第一類至第七類學群錄取結果，錄取率64.12%，比113學年度略減0.07%；缺額總計1146個，則較去年減少567個。根據統計，今年包括台灣大學、陽明交通大學、清華大學等校分別有19、5、1個缺額，缺額數最多的學校則是文化大學，共132個。 第八類學群醫、牙學系報名人數共計718人，較去年增加64人，經第一階段篩選後，通過醫學系第一階段篩選招生名額人數計有316人、通過牙醫學系第一階段篩選人數則計有66人。

為南部及東部醫院注入能量 陳菁徽媒合民間捐3萬枚口罩

國內急診及醫療資源等話題持續，國民黨立委陳菁徽今媒合民間廠商捐贈南部及東部等醫療機構口罩，共計逾3萬枚醫療級N95口罩，...

到菲律賓種電報告出爐 郭智輝：是可以做的

經濟部長郭智輝去年10月拋出菲律賓種綠電並以海纜輸台構想，最近「台菲電力合作評估報告」出爐，每度運輸成本高達5.5元。郭...

陳其邁首創高雄社區輔警 人力凋零「招10來4」原因曝

高雄市長陳其邁2005年擔任代理市長時，率全國之先創立「社區輔警制度」，20年來，曾有高達674人投入維護治安行列；輔警服勤風光一時，曾有女輔警單槍匹馬逮百公斤竊賊，但也發生過超商摸魚、女輔警半夜公園跳恰恰的笑話；隨屆齡退休、考覈淘汰等機制，迄今只剩160人，全配置於夜間巡邏，因功能衰退，輔警存廢問題堪憂，市警局正考量將輔警轉任當學校導護的可能性。

照片看歷史／1970年北市靖安演習 3千義勇警參加校閱

1970年3月18日，台北市的3000名義勇警察參加台北市警局舉行的「靖安演習」。他們的精神及各種表現，深獲市民們的讚佩。「靖安演習」是從當日上午9時20分開始，時任台北市長高玉樹、北市警局兼任局長羅揚鞭、兼任副局長王魯翹首先校閱義警，隨後即由16個中隊排成分列式隊形通過校閱台。這些來自各階層的義勇警察，其步伐之整齊，精神之飽滿，博得不少掌聲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。