基隆率全國之先推動行人有序政策 加強取締違規行人

基隆從112年1月率全國之先推動行人友善專案，多項指標獲得立即改善。 圖／基隆新政府提供

基隆從112年1月率全國之先推動行人友善專案，去年基隆市交通事故每十萬人死亡數7.46人，本島第3少；交通事故每十萬人受傷數1318人，本島第2少；行人每十萬人死亡數0.83人，本島第1少，依交通部多項指標顯示市府在道安工作的努力有明顯成效。為能讓城市行人和行車安全更臻完善，基隆率全國之先，去年11月起，展開行人有序專案，加強取締違規行人。

謝國樑上任後持續推動「行人友善」政策，以「人本交通」及「永續運輸」為願景，打造安全友善便捷的幸福城市。綜觀整體交通建設成果，無論是「減少交通事故發生率」、「增設友善的道路交通設施」、「維持騎樓停車秩序及增加停車空間」、「提升公共運輸便捷性」及「推動基隆捷運建設」等面向，均有亮眼的成績。

交通部統計資料，從113年起多項指標獲得立即改善，113年基隆市交通事故每十萬人死亡數7.46人，本島第3；交通事故每十萬人受傷數1318人，本島第2少；行人每十萬人死亡數0.83人，本島第1少。

唯有一項指標是目前基隆當前需要努力改善的指標：行人每十萬人受傷數是全台第2多，探究其中原因，可能是基隆降雨時間長，駕駛視線不佳又路滑，行人在基隆雨天發生交通事故的案件量，是其他天氣狀況的三倍，下雨時更容易產生事故。

另一原因，交通隊認為，近來基隆新興觀光地點不斷擴增，無論晴雨，都有值得前往駐足感受的新景點或場館，從受傷民眾資料發現遊客占一定比例。

基隆市政府為能讓城市行人和行車安全達到更臻完善，基隆率全國之先，113年11月起，展開行人有序專案，針對走在路上沒有遵守行人號誌、 低頭滑手機過馬路，近期會持續以勸導為主，接著正式開始取締；並透過交通隊與義交體系，多勸導行人，路口停看聽、確認秒數足夠再通過、巷道面向來車靠邊行；加強外地遊客對基隆路況與易發生交通意外處做安全宣導與導護措施。

4個月以來，自去年11月開始推動後，今年在行人交通事故已展現成效，截至3月3日發生70件，較同期105件減少35件，下降1/3。

謝國樑在議會質詢時也表示，除了行人有序，未來行人友善也會相對應升級，對於在騎樓騎車的行為，造成老弱婦孺危險，近期會持續以勸導為主，接著正式開始取締。 其次，量間隔距離，增加畫設行穿線，讓行人在路上較能隨標線步行。

謝國樑說，另針對部分路口因行人通行影響車輛通行，將邀集交通處及七區公所針對轄區內需要畫設行穿線，以及綠斑馬的區域進行討論，思考早更細微的交通設計方式解決。而北市開始學習香港路廊欄杆，也是基隆未來可嘗試效法。(基隆市政府廣告)