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龔明鑫：台灣積極拚淨零 調適增韌性因應氣候變遷

中央社／ 台北18日電

2050淨零城市展今天開展，行政院秘書長龔明鑫說，台灣積極拚淨零，總統府國家氣候變遷對策委員會已定調，將台灣減碳目標調整為2035年減量32%正負2個百分點，並要透過調適增加韌性，以因應氣候變遷。

2050淨零城市展今天開展，主題為「數位與綠色雙軸轉型」，同步也辦理「淨零城市國際峰會」，討論能源管理、AI賦能及氣候調適等永續城市議題，分享台灣減碳經驗，促進國際合作與交流。

龔明鑫今天出席淨零城市國際峰會致詞時指出，他提早來逛展，發現參與非常踴躍，顯見淨零城市發展方向逐漸成形，而過去台灣產業著重在零組件、代工發展與製造，後來轉為系統性發展，現在進入問題解決方案，這展覽可說見證台灣產業發展轉型。

他提到，台灣持續推進淨零目標，總統賴清德2024年上任後，隨即在總統府成立國家氣候變遷對策委員會且親自擔任召集人，顯見對因應氣候變遷與淨零目標的重視，委員會日前也定調台灣自願貢獻減量目標，將調整為2035年減量32%正負2個百分點，同時為因應氣候變遷，也會透過調適來增加韌性。

龔明鑫也說，此次展覽主題也呼應政府淨零主軸，包含城市能源管理，可以看出城市轉型能量、AI賦能協助智慧城市與淨零城市的雙軸發展，以及全世界都可以看到大雨、乾旱、龍捲風、颱風頻繁發生造成傷害，城市作爲國家韌性防線第一步，如何提高城市氣候調適的韌性也是重要議題，期盼展覽能激盪更多意見交流。

氣候變遷 淨零 總統府

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