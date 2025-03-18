快訊

不只「小當歸」警員…又有國小校長抖音高喊愛中國 桃市教育局要查了

以色列撕毀停火協議原因曝！加薩增至342死 內唐亞胡嗆加倍奉還

被影射是殺人兇手！金秀賢公司火大「發12頁聲明」駁：沒強迫金賽綸還債

營建剩餘土石方管理缺失 監院糾正政院與內政部

中央社／ 台北18日電

監察院今天說，近年營建剩餘土石方遭非法棄置屢見不鮮，更出現不法產業鏈進行非法掩埋，而現行管理機制有法規位階不足、權責不清、立法延宕等問題，因此糾正行政院、內政部與國土管理署，應確實檢討改善。

監察院內政及族群委員會通過監察委員張菊芳、陳景峻、郭文東所提調查報告，糾正行政院、內政部與國土署，並請內政部、國土署與環境部確實檢討改善。

監察院透過新聞稿表示，近年營建剩餘土石方遭非法棄置屢見不鮮，不僅造成環境破壞與土地及水體二次污染，不肖土石資源堆置處理場更以合法掩護非法，結合開挖、回填、清運等業者及土地仲介串聯形成不法產業鏈，以不實清運計畫書與土方聯單掩護營建廢棄物實際流向，將營建剩餘土石方及廢棄物從工地直接運送至農地或魚塭進行非法掩埋，嚴重影響公共安全與國土完整。

監委提出6大問題，首先是「營建剩餘土石方處理方案」位階是行政規則，強制力不足，且與「廢棄物清理法」等法規範疇重疊，主管機關權責不清，至今也未完成立法。第二，處理方案也未明確區分營建剩餘土石方與營建事業廢棄物，缺乏明確廢棄物認定標準，造成實務認定困難。

監委說，第三，內政部雖建置資訊服務中心，推動土方流向管控等措施，但缺乏即時監控與追蹤功能，且未建立完善縣市檢警環保單位合作平台，資訊流通不暢。第四，部分收容處理場所或機構超出核准土地使用範圍，相關資訊服務中心網站資訊揭露不完整，主管機關管理查核機制鬆散，缺乏有效評鑑機制。

監委表示，第五，中央主管機關對於違規棄置營建剩餘土石方及營建事業廢棄物分別辦理相關計畫案查處，但缺乏整合與分工，應加強辦理有效遏止違規棄置變異點通報，建立裁罰基準，強化跨單位整合與資訊揭露。

監委說，第六，部分營建事業廢棄物清運車輛超重問題嚴重，不僅影響交通安全，也容易損害橋梁結構安全，導致道路鋪面龜裂，甚至使排水箱涵或自來水管線破損，但執法取締量能有限，裁罰比率偏低，無法有效遏止違規超載，交通部應督促相關權責機關建立營建事業廢棄物申報重量管制及超載通報機制。

內政部 廢棄物 機制

延伸閱讀

批立院亂刪監院預算 李鴻鈞：幾乎要斷水斷電

預算被刪聲請釋憲 李俊俋嗆藍白：不滿監院存在就修憲

中市污水接管用戶突破30萬戶 估116年達35萬戶

洗官？監院批台中市府人事亂象 公務員直言：不這樣誰為市長賣命

相關新聞

四位國際大師連袂來台 諾科獎台北峰會5月掀旋風

今年5月初，台灣將迎來一場學術與科技的超級盛宴！三位諾貝爾獎得主及一位圖靈獎得主，四位重量級國際大師即將連袂來台，與台灣學子及產學界互動交流、激盪智慧火花。

繁星推薦放榜錄取率64.12% 台大缺額19個、文化132個

114學年度升大學繁星推薦管道今公告第一類至第七類學群錄取結果，錄取率64.12%，比113學年度略減0.07%；缺額總計1146個，則較去年減少567個。根據統計，今年包括台灣大學、陽明交通大學、清華大學等校分別有19、5、1個缺額，缺額數最多的學校則是文化大學，共132個。 第八類學群醫、牙學系報名人數共計718人，較去年增加64人，經第一階段篩選後，通過醫學系第一階段篩選招生名額人數計有316人、通過牙醫學系第一階段篩選人數則計有66人。

為南部及東部醫院注入能量 陳菁徽媒合民間捐3萬枚口罩

國內急診及醫療資源等話題持續，國民黨立委陳菁徽今媒合民間廠商捐贈南部及東部等醫療機構口罩，共計逾3萬枚醫療級N95口罩，...

到菲律賓種電報告出爐 郭智輝：是可以做的

經濟部長郭智輝去年10月拋出菲律賓種綠電並以海纜輸台構想，最近「台菲電力合作評估報告」出爐，每度運輸成本高達5.5元。郭...

陳其邁首創高雄社區輔警 人力凋零「招10來4」原因曝

高雄市長陳其邁2005年擔任代理市長時，率全國之先創立「社區輔警制度」，20年來，曾有高達674人投入維護治安行列；輔警服勤風光一時，曾有女輔警單槍匹馬逮百公斤竊賊，但也發生過超商摸魚、女輔警半夜公園跳恰恰的笑話；隨屆齡退休、考覈淘汰等機制，迄今只剩160人，全配置於夜間巡邏，因功能衰退，輔警存廢問題堪憂，市警局正考量將輔警轉任當學校導護的可能性。

照片看歷史／1970年北市靖安演習 3千義勇警參加校閱

1970年3月18日，台北市的3000名義勇警察參加台北市警局舉行的「靖安演習」。他們的精神及各種表現，深獲市民們的讚佩。「靖安演習」是從當日上午9時20分開始，時任台北市長高玉樹、北市警局兼任局長羅揚鞭、兼任副局長王魯翹首先校閱義警，隨後即由16個中隊排成分列式隊形通過校閱台。這些來自各階層的義勇警察，其步伐之整齊，精神之飽滿，博得不少掌聲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。