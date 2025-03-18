王婉諭控涉占國有地 林思銘：看圖說故事

時代力量黨主席王婉諭等人今天說，接獲陳情，國民黨立委林思銘在第10屆立委期間設立的竹東服務處，有涉嫌侵占國有土地的疑慮，呼籲財政部國有財產署立即展開調查。

林思銘說，由於承購即有成屋，基於建商當初所提供的資訊，而疏於進一步的查證確認，他將立即申請地政事務所鑑界進行測量釐清，也會協同建商立即拆除且恢復原狀，並補繳使用補償費。

林思銘也指出，王婉諭未經了解原委，就看圖說故事，就是想配合民進黨主張的大罷免，去製造仇恨與對立，增添柴火，增加自己的聲量。

時力黨主席王婉諭今天偕同時力發言人鄭宇焱在立法院群賢樓前召開記者會指出，收到民眾陳情，林思銘涉嫌侵占國有地，而時力根據吹哨者提供的資訊查證發現，林思銘位於新竹縣竹東鎮的服務處，該地址曾明確標示於立法院網站。

王婉諭指出，經Google街景比對，2021年12月時，該服務處的外牆仍在興建中，而至2024年5月圍牆已完工並掛上林思銘服務處，圍牆內竟包含了一塊國有土地。

王婉諭說，時力將正式向財政部國有財產署提出檢舉，要求國產署依法行政，徹查林思銘是否涉及違法占用國有地，並追究相關責任。

林思銘發布新聞稿指出，他在民國111年向建商購買即有成屋，是希望給母親方便的居住環境。當時建商告知，他所承購的建物及座落圍牆內土地均屬可使用範圍，建商在過戶交屋時，已完成各項土地使用權限，也在可使用的土地上施作好地基，交屋時建物均已完成圍牆施作，並已有施作大門伸縮門軌道，並且打好地基。

林思銘表示，因上屆立委任內在竹東還未找到適合的場所做為服務處，與母親商量後，短暫將住家作為聯絡處使用，目前已完全作為住家使用。