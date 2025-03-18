快訊

台股上漲153點收22,271點 台積電上漲6元收971元

美國阿公家成「垃圾山」 清出逾1噸垃圾AIT也來關心

社群禁令／澳洲禁16歲以下玩社群 台灣有條件跟進嗎？

王婉諭控涉占國有地 林思銘：看圖說故事

中央社／ 台北18日電

時代力量黨主席王婉諭等人今天說，接獲陳情，國民黨立委林思銘在第10屆立委期間設立的竹東服務處，有涉嫌侵占國有土地的疑慮，呼籲財政部國有財產署立即展開調查。

林思銘說，由於承購即有成屋，基於建商當初所提供的資訊，而疏於進一步的查證確認，他將立即申請地政事務所鑑界進行測量釐清，也會協同建商立即拆除且恢復原狀，並補繳使用補償費。

林思銘也指出，王婉諭未經了解原委，就看圖說故事，就是想配合民進黨主張的大罷免，去製造仇恨與對立，增添柴火，增加自己的聲量。

時力黨主席王婉諭今天偕同時力發言人鄭宇焱在立法院群賢樓前召開記者會指出，收到民眾陳情，林思銘涉嫌侵占國有地，而時力根據吹哨者提供的資訊查證發現，林思銘位於新竹縣竹東鎮的服務處，該地址曾明確標示於立法院網站。

王婉諭指出，經Google街景比對，2021年12月時，該服務處的外牆仍在興建中，而至2024年5月圍牆已完工並掛上林思銘服務處，圍牆內竟包含了一塊國有土地。

王婉諭說，時力將正式向財政部國有財產署提出檢舉，要求國產署依法行政，徹查林思銘是否涉及違法占用國有地，並追究相關責任。

林思銘發布新聞稿指出，他在民國111年向建商購買即有成屋，是希望給母親方便的居住環境。當時建商告知，他所承購的建物及座落圍牆內土地均屬可使用範圍，建商在過戶交屋時，已完成各項土地使用權限，也在可使用的土地上施作好地基，交屋時建物均已完成圍牆施作，並已有施作大門伸縮門軌道，並且打好地基。

林思銘表示，因上屆立委任內在竹東還未找到適合的場所做為服務處，與母親商量後，短暫將住家作為聯絡處使用，目前已完全作為住家使用。

侵占 林思銘 王婉諭

延伸閱讀

王婉諭爆竹東服務處疑侵占國土 林思銘：鑑界釐清拆除

王婉諭推創新教育模式 「加諭附小」竹北市開幕原因曝光

快捷九號公車屢屢出包 立委林思銘要求竹縣府檢討改進

疑餵藥案被控誹謗 羅致政、王婉諭獲不起訴確定

相關新聞

四位國際大師連袂來台 諾科獎台北峰會5月掀旋風

今年5月初，台灣將迎來一場學術與科技的超級盛宴！三位諾貝爾獎得主及一位圖靈獎得主，四位重量級國際大師即將連袂來台，與台灣學子及產學界互動交流、激盪智慧火花。

繁星推薦放榜錄取率64.12% 台大缺額19個、文化132個

114學年度升大學繁星推薦管道今公告第一類至第七類學群錄取結果，錄取率64.12%，比113學年度略減0.07%；缺額總計1146個，則較去年減少567個。根據統計，今年包括台灣大學、陽明交通大學、清華大學等校分別有19、5、1個缺額，缺額數最多的學校則是文化大學，共132個。 第八類學群醫、牙學系報名人數共計718人，較去年增加64人，經第一階段篩選後，通過醫學系第一階段篩選招生名額人數計有316人、通過牙醫學系第一階段篩選人數則計有66人。

為南部及東部醫院注入能量 陳菁徽媒合民間捐3萬枚口罩

國內急診及醫療資源等話題持續，國民黨立委陳菁徽今媒合民間廠商捐贈南部及東部等醫療機構口罩，共計逾3萬枚醫療級N95口罩，...

到菲律賓種電報告出爐 郭智輝：是可以做的

經濟部長郭智輝去年10月拋出菲律賓種綠電並以海纜輸台構想，最近「台菲電力合作評估報告」出爐，每度運輸成本高達5.5元。郭...

陳其邁首創高雄社區輔警 人力凋零「招10來4」原因曝

高雄市長陳其邁2005年擔任代理市長時，率全國之先創立「社區輔警制度」，20年來，曾有高達674人投入維護治安行列；輔警服勤風光一時，曾有女輔警單槍匹馬逮百公斤竊賊，但也發生過超商摸魚、女輔警半夜公園跳恰恰的笑話；隨屆齡退休、考覈淘汰等機制，迄今只剩160人，全配置於夜間巡邏，因功能衰退，輔警存廢問題堪憂，市警局正考量將輔警轉任當學校導護的可能性。

照片看歷史／1970年北市靖安演習 3千義勇警參加校閱

1970年3月18日，台北市的3000名義勇警察參加台北市警局舉行的「靖安演習」。他們的精神及各種表現，深獲市民們的讚佩。「靖安演習」是從當日上午9時20分開始，時任台北市長高玉樹、北市警局兼任局長羅揚鞭、兼任副局長王魯翹首先校閱義警，隨後即由16個中隊排成分列式隊形通過校閱台。這些來自各階層的義勇警察，其步伐之整齊，精神之飽滿，博得不少掌聲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。