四位國際大師連袂來台 諾科獎台北峰會5月掀旋風

諾貝爾獎得主走入校園 與年輕學子面對面交流

今年5月初，台灣將迎來一場學術與科技的超級盛宴！三位諾貝爾獎得主及一位圖靈獎得主，四位重量級國際大師即將連袂來台，與台灣學子及產學界互動交流、激盪智慧火花！消息一出，立刻在台灣校園及產學界，掀起超級旋風。由「諾科獎國際文教交流協會」主辦的「2025年諾科獎台北峰會」，將於5月7~9日隆重登場，今年特別邀請：圖靈獎得主傑克·唐加拉（Jack Dongarra）、諾貝爾化學獎得主戴維·麥克米倫（David W.C. MacMillan）、諾貝爾物理學獎得主康斯坦丁·諾沃肖洛夫（Konstantin Novoselov）、以及路易斯·J·伊格納羅（Louis J. Ignarro），四位國際大師齊聚台北締造盛會，精彩可期，屆時將走入校園，舉辦專題演講或研討會，讓年輕學子有機會與國際大師面對面交流，拓展視野。

諾科獎台北峰會 諾貝爾獎得主校園公益演講

超級貴賓之夜 國際大師與百位領袖人物交流

諾科獎國際文教交流協會會長朱愛蓮表示，今年峰會主題為「AI-超級運算改變研究方式」，期望搭建一個國際交流平台，共同探討未來人工智慧、綠色材料與生命科學等前瞻科技的發展趨勢。朱愛蓮表示，三位諾貝爾獎得主與一位圖靈獎得主，將在主辦單位安排下，與台北市教育局合辦諾貝爾得主北市青年講座，與教育部青年署合辦全國諾貝爾得主偏鄉高中公益演講，並將在台北市大學公益演講。同時，也計畫5月7日於W飯店舉辦「超級貴賓之夜」，安排四位國際大師與一百位各領域代表，親身互動交流，促成頂尖科學家與專家學者、企業領袖之間的深度對話，開啟跨界合作的契機。對於5月登場的諾科獎台北峰會，不僅台灣學子和產學界引頸期盼，四位重量級國際大師，本身也充滿期待，還特別錄製影片，向台灣學子問候致意，預告來訪行程。

諾科獎國際文教交流協會會長朱愛蓮表示：「過去我們的團隊在國際上成功舉辦了諾貝爾論壇及峰會多年，2025年首次於台北舉行諾貝爾峰會。屆時，台灣學子們將感受到，諾貝爾獎不再遙不可及，透過學者與企業主的對話，也得以探索研究題材和商業契機。」

朱愛蓮希望透過2025年諾科獎台北峰會，促進國際頂尖科學家與台灣青年學子，和企業的深度交流，啟發新一代創新思維，讓永續經營理念生根，也期待台灣各界企業能夠一起共襄盛舉，參與本次峰會，為台灣打造一場無與倫比的學術盛宴，共同見證知識的無界力量！

諾科獎國際文教交流協會會長朱愛蓮表示，今年峰會主題為「AI-超級運算改變研究方式」，期望搭建一個國際交流平台，共同探討未來人工智慧、綠色材料與生命科學等前瞻科技的發展趨勢。 圖／諾科獎國際文教交流協會

諾科獎台北峰會2025 活動資訊

時間：2025年5月7日～5月9日

官方網站：https://www.nsic.org.tw/

諾科獎台北峰會2025預告影片