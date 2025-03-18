每30分鐘增加一位失智人口 南山人壽籲用商業保險補足長照缺口

臺灣即將進入超高齡社會，加上近年的少子化趨勢，民眾可能要備妥「孝子保單」，才能老而無憂。身為長期照顧保險市占率第一名的南山人壽分析，長照險理賠前四大原因，分別是腦中風、癌症、意外及失智，占73％以上，其中失智長照隨著被保險人年齡增加，其理賠比率也攀升，65歲以上失智長照理賠案件，占整體65歲以上長照理賠件近38.5％，占率第一，民眾應及早規劃相關準備。

南山人壽籲用商業保險補足長照缺口，增加保障，幫助長照生活更有品質。 圖／南山人壽 提供

據衛福部資料顯示，臺灣社區65歲以上長者失智盛行率為7.99％，類型前三名依序為阿茲海默型失智症、血管型失智症與巴金森氏症失智症，且失智普及率有隨年齡急速升高的傾向，65歲到69歲的失智盛行率2.4％，80歲到84歲就拉高到16％，85歲以上更升高到23.23％，研究中同時推估民國113年(下同)臺灣65歲以上失智人口已達35萬人，到130年則會增加到68萬人，相當於高齡失智人口正以約每30分鐘一位的速度增加中。

再依據行政院主計總處112年家庭收支調查報告、勞動部112年移工管理及運用調查統計結果估算，一旦民眾需要長照，若要請看護，一個月花費約在新臺幣(下同)2萬元到9萬元不等，若入住長照機構則約要3萬元到6萬元，若家人自行照顧，每月薪資收入預估損失4.5萬元左右，再加上照護時的用品、疾病治療費用，數年下來，將可能對一般家庭造成不小的經濟負擔。

為彌補保戶的長照費用缺口，臺灣壽險市場從85年開賣第一張長照險保單，今年已邁入第30年。據壽險公會統計，截至113年6月底，國內長照險有效契約為111.2萬張，以同時間臺灣人口數統計，投保率約為4.75％，隨著政府推動長照計畫，國人對長期照顧的認知與需求增加，投保率亦有逐年增加的趨勢。

南山人壽長年來不斷因應客戶需求，推出各式長照商品，如有基礎型的「南山人壽輕鬆陪伴長期照顧健康保險(FLTC)」，可作為民眾在政府長照計畫之外的補強保障，一旦符合條款約定之長期照顧狀態或完全失能，合計最高給付15次「長期照顧分期保險金」或「完全失能分期保險金」，並豁免保費。

也有具外溢功能的「南山人壽溢路相守2長期照顧保險(HRLTC2)」，對於體況達標的保戶，提供健康促進增額保障，有助提醒保戶注意維持健康。若符合條款約定之長期照顧狀態或完全失能，本商品給付長期照顧或完全失能一次保險金，先協助支應初期的相關費用，並豁免保費，另提供合計最高15次的長期照顧或完全失能分期保險金，按給付次數單利2％增加，可部分減輕通膨造成的壓力，最後在扣除保單累計已給付的各項保險金後，給付身故或滿期保險金，讓保障規劃更周全，保單針對不同需求的保戶亦設計不同繳費年期與保費費率，除平準保費外，還有降階費率供保戶靈活選擇。

在強化失智保障上，南山人壽亦有「南山人壽輕憶陪伴長期照顧健康保險(HDLTC)」。據衛福部老人福利機構設立標準及相關市場行情資料，長期照顧機構一位照服員可日間照顧五位一般需長期照顧者，但若是失智需要日間長期照顧者，則是三位失智者就必須配置一位照服員。如果入住養護中心，失智者的照護費用則是一般長照的1.2倍，主要是因為失智者相較於一般行動不便需長照的對象，需要更多的照護與人力，導致長照費用更高，因此「南山人壽輕憶陪伴長期照顧健康保險(HDLTC)」針對符合「認知功能障礙」，將提高為1.2倍給付金額，且本商品另提供輕度失智保險金，可讓保戶便於即早治療，延緩病況，強化對失智的保障。

若是在家照護的長照患者在居家環境上，可能需要改造無障礙空間，如扶手、防滑、降低門檻、走入式浴缸、汽車改造或電動床等，亦有「南山人壽增心陪伴長期照顧保險(一次給付)(PILTC)」，在被保險人符合長照狀態或完全失能時，保險金整筆一次性給付，協助支應環境改造的一次性大筆開銷，南山人壽建議，這種一次性給付長照商品，可視為「補充包」與其他具長照分期給付的長照商品進行組合，增加保障，讓長照生活更有品質。