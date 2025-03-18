快訊

網曝比特犬飼主「詐欺慣犯」 他火速回應：無稽之談

家寧再發4點聲明 揭頻道公司營運狀況曝「與Andy每月領相同薪資」

天冷諾羅病毒活躍 醫曝上公廁「這舉動」將增感染機會

環團：政府錯誤補助焚化爐等措施 循環經濟恐無望

中央社／ 台北18日電

為反對焚化爐、掩埋場適用促參法獎勵，環保團體今天在行政院前舉行記者會表示，政府提供焚化爐相關獎勵措施，將造成廢棄物處理的廉價化，將導致真正友善環境的循環經濟模式無從建立，應盡速思考修正政策。

環保團體今天在行政院大門口前舉行「焚化爐無法解決垃圾問題、應停止適用促參優惠及免稅」記者會，高喊「業者荷包賺飽飽、人民空污吸到飽；焚化爐難解垃圾債、空污持續殘害新生代」等語。

看守台灣協會秘書長謝和霖說明，焚化爐與掩埋不符合「促進民間參與公共建設法的重大公共建設範圍訂定及認定原則」，還對生態環境帶來沉重負擔，但近年屢屢向環境部與財政部提議修正皆未果，因此環團也聯合到公共政策平台提案，希望民眾共同呼籲政府停下錯誤政策。

監督施政聯盟暨爭好氣聯盟發起人許心欣表示，焚化爐與掩埋場為環境生態帶來污染及其他影響，造成公共利益損失，按環境法理應該要加徵費或稅，讓外部成本內部化，抑制廢棄物焚化量，減輕焚化毒渣，但環境部卻持續容許焚化與掩埋設施得享促參減稅與補貼優惠，有政策圖利之嫌。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰則指出，彰化已有9座焚化爐，密度逼全台之冠，仍有業者一直要興建焚化爐與掩埋場，主因就是政府拿納稅錢補貼這類設施，讓業者賺飽飽，污染卻是所有人一起承受，但是彰化是台灣第2大糧倉，政府應停止變相補貼焚化爐及掩埋場，保障糧食安全。

荒野保護協會氣候變遷能源議題講師陳雍慧表示，政府提供焚化爐相關獎勵措施，將造成廢棄物處理的廉價化，讓地方政府、企業和民眾不需為垃圾去化的合理成本負責，讓真正友善環境的循環經濟模式無從建立。

綠色和平減塑專案主任張凱婷說明，綠色和平去年發現環境部投入協助地方政府打包垃圾、興建及維護焚化爐等末端處理預算，每年高達新台幣17.7億元，但重複使用的源頭減量措施，預算僅有0.8億元，本末倒置的預算分配相差22倍，急需檢討，政府應促進重複使用產業的成長，淘汰一次性塑膠，才是正確方向。

行政院交環處副處長黃志元收受陳情書時指出，政府立場與環團一致，但此事還需要與地方政府商議，會將環團心聲帶回研議。

焚化爐

延伸閱讀

雲林縣多鄉鎮垃圾清運違規被禁運 環局撂重話：不改將全面普查

台積電高雄5座晶圓廠區環評全過關 環團：不意外

高雄殺人分屍2死者頭顱為何找不到？ 港區人曝這疑點

家戶垃圾分類不落實 雲林5鄉鎮垃圾車7天不得進入焚化爐

相關新聞

四位國際大師連袂來台 諾科獎台北峰會5月掀旋風

今年5月初，台灣將迎來一場學術與科技的超級盛宴！三位諾貝爾獎得主及一位圖靈獎得主，四位重量級國際大師即將連袂來台，與台灣學子及產學界互動交流、激盪智慧火花。

繁星推薦放榜錄取率64.12% 台大缺額19個、文化132個

114學年度升大學繁星推薦管道今公告第一類至第七類學群錄取結果，錄取率64.12%，比113學年度略減0.07%；缺額總計1146個，則較去年減少567個。根據統計，今年包括台灣大學、陽明交通大學、清華大學等校分別有19、5、1個缺額，缺額數最多的學校則是文化大學，共132個。 第八類學群醫、牙學系報名人數共計718人，較去年增加64人，經第一階段篩選後，通過醫學系第一階段篩選招生名額人數計有316人、通過牙醫學系第一階段篩選人數則計有66人。

為南部及東部醫院注入能量 陳菁徽媒合民間捐3萬枚口罩

國內急診及醫療資源等話題持續，國民黨立委陳菁徽今媒合民間廠商捐贈南部及東部等醫療機構口罩，共計逾3萬枚醫療級N95口罩，...

到菲律賓種電報告出爐 郭智輝：是可以做的

經濟部長郭智輝去年10月拋出菲律賓種綠電並以海纜輸台構想，最近「台菲電力合作評估報告」出爐，每度運輸成本高達5.5元。郭...

陳其邁首創高雄社區輔警 人力凋零「招10來4」原因曝

高雄市長陳其邁2005年擔任代理市長時，率全國之先創立「社區輔警制度」，20年來，曾有高達674人投入維護治安行列；輔警服勤風光一時，曾有女輔警單槍匹馬逮百公斤竊賊，但也發生過超商摸魚、女輔警半夜公園跳恰恰的笑話；隨屆齡退休、考覈淘汰等機制，迄今只剩160人，全配置於夜間巡邏，因功能衰退，輔警存廢問題堪憂，市警局正考量將輔警轉任當學校導護的可能性。

照片看歷史／1970年北市靖安演習 3千義勇警參加校閱

1970年3月18日，台北市的3000名義勇警察參加台北市警局舉行的「靖安演習」。他們的精神及各種表現，深獲市民們的讚佩。「靖安演習」是從當日上午9時20分開始，時任台北市長高玉樹、北市警局兼任局長羅揚鞭、兼任副局長王魯翹首先校閱義警，隨後即由16個中隊排成分列式隊形通過校閱台。這些來自各階層的義勇警察，其步伐之整齊，精神之飽滿，博得不少掌聲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。