台人涉詐騙案遭逮 駐星代表籲勿輕信快速賺錢邀約

近期新加坡警方逮捕涉及詐騙活動的台灣人，駐新加坡代表童振源今天指出，新加坡對詐騙犯罪的量刑重，且較難獲得緩刑，呼籲民眾切勿輕信詐騙集團話術而誤入歧途，莫誤信「快速賺錢」的工作邀約，成為詐騙集團的犯罪工具。

駐新加坡代表處今天發布新聞稿表示，近期新加坡警方逮捕涉及詐騙活動的台灣人，這些人受詐騙集團招募後入境新加坡，擔任詐騙車手，協助詐騙集團轉移資金，最後因可疑交易引起商家警覺遭到逮捕。

駐新加坡代表處指出，相較台灣法規，新加坡對詐騙相關犯罪的量刑較重，且較難獲得緩刑。根據新加坡刑法第420條詐欺及不誠實誘使交付財產罪，違法者最高可處10年以下有期徒刑，並得併科罰金。若擔任詐騙集團車手，依新加坡刑法第109條（教唆犯罪之處罰）量刑，最高同樣可判處10年有期徒刑。

依過去經驗，新加坡法院對擔任詐騙車手者通常會判處1至2年以上有期徒刑，量刑普遍較台灣重，並鮮少適用緩刑或減刑條件。

此外，新聞稿提及，依據新加坡量刑諮詢小組（SAP）去年8月提出的建議，即使僅提供銀行帳戶或個人資料協助詐騙，仍可能被判處至少6個月以上有期徒刑。

駐新加坡代表處提醒，近期涉案車手通常經由網路「求職廣告」被招募，或被地下錢莊要求來新加坡進行詐騙購物，以此作為「償還債務」的方式。

駐新加坡代表童振源表示，由於新加坡對詐騙車手量刑甚重，民眾切勿輕信詐騙集團話術而誤入歧途，詐騙犯罪不僅嚴重影響個人前途與信用，更可能面臨長期監禁及高額罰款，莫因一時貪念或誤信「快速賺錢」的工作邀約，而成為詐騙集團的犯罪工具。