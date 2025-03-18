為南部及東部醫院注入能量 陳菁徽媒合民間捐3萬枚口罩

國內急診及醫療資源等話題持續，國民黨立委陳菁徽今媒合民間廠商捐贈南部及東部等醫療機構口罩，共計逾3萬枚醫療級N95口罩，供前線醫療現場和感染控制業務備用，藉「挺醫護、不中斷」鼓勵醫護人員，也盼吸引更多民間單位迴響支持。

陳菁徽辦公室今上午於立法院研究大樓舉辦「挺醫護、不中斷！N95醫療口罩捐贈」記者會，現場引介民間廠商明紘材料，向衛福部立的旗山醫院、台南醫院、屏東醫院、恆春旅遊醫院、胸腔醫院及台東醫院等醫療機構，捐出共計逾3萬枚N95口罩，供第一線醫療現場和感染控制業務備用。

陳菁徽強調，雖然新冠疫情已過，但醫護人員仍需應對流感、結核病、呼吸道感染等高風險疾病，N95 口罩仍然是必要的防護裝備，所以樂見有民間主動願捐贈像是口罩這類醫護人員的戰備裝備，給予政府所屬的醫院，因為口罩不只是應急物資，而是醫護人員每日面對病患的重要防線。期待這批口罩能用於急診室、加護病房、傳染病房等高風險區域，確保醫護安全，替醫療品質的提升盡一點心力。

陳菁徽感謝捐贈方，表示其實捐贈的意願遠不只今天給衛福部立醫院的數量，而是包括退輔會的榮總體系醫院，跟軍方國軍醫院等，也都有詢問過是否受贈，最終雖僅6間衛福部立醫院有需求，但期待這樣的捐贈善心，能替以南部和東部為主的醫院們，獲得更大的支持迴響。