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到菲律賓種電報告出爐 郭智輝：是可以做的

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
經濟部長郭智輝去年10月拋出菲律賓種綠電並以海纜輸台構想，最近「台菲電力合作評估報告」出爐，每度運輸成本高達5.5元。郭智輝今天受訪表示，這是一個可行性評估報告，到菲律賓種電或設置風電設施，是可以做的，接下來經濟部會去實地考察。圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝去年10月拋出菲律賓種綠電並以海纜輸台構想，最近「台菲電力合作評估報告」出爐，每度運輸成本高達5.5元。郭智輝今天受訪表示，這是一個可行性評估報告，到菲律賓種電或設置風電設施，是可以做的，接下來經濟部會去實地考察。圖／聯合報系資料照片

經濟部長郭智輝去年10月拋出菲律賓種綠電並以海纜輸台構想，最近「台菲電力合作評估報告」出爐，每度運輸成本高達5.5元。郭智輝今天受訪表示，這是一個可行性評估報告，到菲律賓種電或設置風電設施，是可以做的，接下來經濟部會去實地考察。

立法院會今天對行政院長提出施政方針及施政報告繼續質詢，郭智輝進去議場前接受媒體訪問。針對「台菲電力合作評估報告」預估電力服務成本約每度達新台幣5.5元，郭智輝說，這是可行性評估報告，現在大概看起來，到菲律賓種電或設置風電設施，是可以做的，所以接下來經濟部要去實地考察、調查哪一些地方可以進行計劃，目前階段是可行性評估在收尾的時候。

對於評估報告預估成本為5.5元，和經濟部目標的4元不符，郭智輝說，以目前的科技方式算出來是這個價格，實際在3年以後價格會大幅下降。至於電價平均漲幅約6%，郭智輝僅說，電價調漲與否，是由電價審議委員做最後決定。

另外，有關亞利桑那州長Katie Hobbs率代表團來台拜會台積電及供應鏈等半導體業者，郭智輝說，經濟部的立場就是幫助有意願開拓國際市場的廠商，能夠順利的出海落地，如果廠商單獨可能會碰到一些困難，經濟部的立場是幫助有意願的廠商，拓展全球市場。

郭智輝 電價

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