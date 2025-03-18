菲律賓綠電輸送成本惹議 郭智輝：3年後價格大降

菲律賓種綠電評估報告近日完成，電力輸送回台成本每度新台幣5.5元引發關注。經濟部長郭智輝今天在立法院受訪表示，送電價格是以目前的科技方式算出這樣的價格，但實際上3年後價格會大幅下降。

立法院今天繼續進行施政總質詢，郭智輝在進入議場前接受媒體訪問。媒體詢問，近日菲律賓種綠電評估報告出爐，但海底電纜複雜，加上每度運輸成本達5.5元，未來是否還可能執行。

郭智輝表示，近日出爐的是可行性評估報告，現在看起來，到菲律賓種電或設置風電設施是可以做的，接下來經濟部要實地考察，未來哪些地方可進行計畫，現階段是可行性評估收尾。

至於外界關注的送電價格，郭智輝表示，這是以目前的科技方式算出這樣的價格，但實際上3年後價格會大幅下降。

媒體詢問，美國亞利桑那州長郝愷悌（KatieHobbs，另譯霍布斯）近期訪台，可能與台積電夥伴廠商見面，是否擔心供應鏈轉移。郭智輝表示，經濟部的立場是幫助有意願開拓國際市場的廠商，在移動至新的市場時能順利出海落地。

談及電價問題，郭智輝表示，調整與否是由電價審議委員會做最後決定。