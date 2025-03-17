醫院「小總額」4月上路擬漲掛號費 台大：沒有實質進度

個別醫院總額下月上路，台大醫院院長吳明賢日前指出，院方雖未決定明確因應方向，但調高掛號費等措施均有可能執行。台大醫院發言人陳彥元今表示，因應個別醫院總額，「調漲掛號費，目前沒有實質進度」，將先落實下轉穩定患者，及分流病人到癌醫分院、北護分院等接受治療，並與健保署持續討論，那些醫療項目應排除在個別總額之外。

陳彥元說，台大醫院收治許多來自基層診所、地區及區域醫院等患者，當時可能病情需要醫學中心治療，個別總額上路，當病人治療穩定後，院方將加強落實下轉制度，讓病人回到原先的醫院繼續追蹤，「這將是一個重要的手段」。

陳彥元說，醫院也鼓勵門診服務量大的明星級醫師多到分院開診，或將穩定慢性病患等輕症病人轉診至分院治療，這無強制性，由於分院為區域或地區醫院，醫師都是經過台大完整的訓練，且能多省下幾百元的掛號費，相信病患應都能接受。最後院方會持續與健保署討論，那些醫療項目應排除在個別總額之外，讓台大總院能收治更多急重難罕患者。

陳彥元指出，政府應多能體恤醫學中心的情形，台大醫院若要調漲掛號費，將會是在所有辦法都用盡後，若還是覺得有必要時，才會去調漲，目前就是專注提供更優質的急重難罕病人的照顧。