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明池、棲蘭森林遊樂區 退輔會將舉行招商說明會

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
雲霧飄渺的明池湖，如詩如畫。圖／力麗觀光提供資料照
雲霧飄渺的明池湖，如詩如畫。圖／力麗觀光提供資料照

國軍退除役官兵輔導委員會表示，北橫公路沿線的棲蘭、明池森林遊樂區，目前隸屬於武陵農場管理。現行遊憩設施促參案，將於今年8月底結束合約。為延續優質的觀光遊憩服務，武陵農場將於本月辦理「棲蘭及明池遊憩設施促參案」招商作業，邀請民間廠商積極參與。

招商範圍包括棲蘭及明池森林遊樂區（棲蘭神木園區），設施包括住宿客房計199間（明池山莊111間，棲蘭山莊88間）、餐飲、苗圃、步道及生態解說等，將採用ROT（修建-營運-移轉）模式辦理，合約年期為20年，其中包含2年的增建、改建及修建期，與18年的營運期。此招商計畫將提升森林遊樂區設施品質，並兼顧永續經營與生態保育，創造多元化的遊憩體驗，與促進區域經濟發展

武陵農場表示，本招商訊息、契約草案及申請須知等相關內容，已於農場官方網站/行政資訊網/行政公告（https://www.wuling-farm.com.tw/admin_wuling/tw/news/show.php?num=512）公布訊息，並將於114年3月31日（星期一）上午10時，於交通部觀光署旅遊服務中心二樓會議室（北市敦化北路240號）舉行招商說明會，歡迎各界踴躍參加，並提供寶貴意見。

明池湖的生態豐富、風景明媚，號稱「北橫之珠」。圖／力麗觀光提供
明池湖的生態豐富、風景明媚，號稱「北橫之珠」。圖／力麗觀光提供
棲蘭森林遊樂區位於北橫公路旁，春季開滿粉紅色的山櫻花。圖／聯合報系資料照片
棲蘭森林遊樂區位於北橫公路旁，春季開滿粉紅色的山櫻花。圖／聯合報系資料照片

森林遊樂區 武陵農場 經濟發展

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