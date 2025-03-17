立法院中南部服務中心變身 3年打造「驛站中心」住宿開會旅遊皆宜

立法院中南部服務中心轄下的議蘆會館，曾是省議員、立法委員的住宿休息地點，曾委由霧峰區農會經營。最近由台灣農創接手經營，經過整修，設備獲得提升，使得舊省議會園區（現稱民主議政園區）活化再向前一步。服務中心主任邱俊龍今提出打造中部旅遊「驛站中心」概念，表示遊客現在到了霧峰，可以住宿、飲宴，還可到附近的林家花園、亞洲大學現代博物館、農會酒莊等地旅遊，歡迎大家前往。

邱俊龍曾任高雄市觀光局長，對發展觀光著有經驗，他就任立法院中南部服務中心主任之後，承立法院長韓國瑜和副院長江啟臣之命積極奔走，希望進一步活化中南部服務中心，把這一生態豐富，又和台灣民主發展極為相關的園區發揮其價值。

邱俊龍說，今年起有3年計畫，帶動園區發展。以園區後山而言，它本是散步、運動的地方，但它不僅有林木，它還有貓頭鷹等豐富的生態，符合林業保育署發展「林下經濟」的目標，因此已與林保署合作，計畫整建步道、復育生態，打造成「生態林道公園」。至於一進園區的前院，希望在保留原本風貌外，還能「微整型」改造，例如整修現有的4座公廁，增設無障礙設施和步道、改善通風、排水、照明，成為五星級公廁，讓服務更好一些。

至於已吸引許多民眾休閒散步的民主草坪，未來會和參山國家風景區管理處合作興建遊客中心，目前正進一步選址、規畫，未來希望引進舉辦一些活動，成為民眾可以野餐、參加活動的去處。

對於舊宿舍區的閒置房舍，除了增設一個遊客亭（Kiosk），也計畫將其中一部分與議蘆會館結合，擴大會館的經營，以民宿方式經營。另在朝琴館，三樓已整修開放，目前進行二樓整建，完成後可以成為多功能會議中心，可以方便許多企業團體到園區住宿、休閒、開會。當然，像是園區裡已經有的民主時刻館（省議會議事廰）、議政博物館，更是值得一看的觀光資源。