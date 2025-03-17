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全國公辦最大場「青年職涯 X 就業博覽會」等你來卡位！

文／ 臺北市就業服務處 提供

臺北市就業服務處與青年局聯合主辦「青年職涯X就業博覽會」將在3月22日（星期六）10:30～16:00圓山花博爭艷館登場，現場集結250家企業共同徵才，破萬個工作機會，平均月薪達4萬1,000元，同時提供在學生實習與就業機會，誠摯邀請在學學生、青年、一般求職者或有意轉職轉業者踴躍參與，進而獲取職涯發展機會！

圖／臺北市就業服務處 提供
圖／臺北市就業服務處 提供

勞動局局長高寶華表示，3月份除延續年後轉職的熱潮，更是準畢業生們的求職準備期，在學青年不妨把握這次博覽會，深入了解產業趨勢與職缺資訊，提前為職涯做好規劃，讓求職之路更順利，邁向理想工作的第一步，就從現在開始！

「沒有工作經驗可以應徵嗎？」「我想先實習、體驗看看可以嗎？」當然可以！本次徵才活動提供多項無經驗可應徵職缺，讓你輕鬆踏入職場，甚至無經驗還能挑戰高薪！包括耕興公司外派美國子公司RF/EMC測試工程師，月薪100K、科定企業業務員，月薪76K;大樹醫藥門市藥師及海底撈儲備幹部，月薪皆達70K。此外，實習專區提供台灣微軟、華碩、明基佳世達等36家企業，預計1,082個實習機會，讓你搶先累積職場經驗。

就服處表示，為協助年輕求職者克服履歷製作與面試技巧的不足，本次博覽會特別攜手青年局規劃「全方位職涯加值服務」。首先，就服處主辦的「履歷智慧健檢」，透過系統分析與個別指導，提供最佳化建議，協助求職者打造專屬履歷；同時，青年局辦理的「職涯一對一諮詢」，針對不同職缺進行個人化對談，評估職場能力，明確職涯方向，進一步提升求職競爭力。

其次，活動精心規劃四場講座，「全球人才趨勢：AI 如何改變求職方式」及「職涯導航：履歷製作、面試技巧與職涯選擇全解析」，「從DISC看性格-為你的職涯找到方向」與「職場新動向-如何根據趨勢選擇職業」，幫助求職者掌握關鍵求職策略。最後，外在形象影響第一印象！就服處現場提供免費專業彩妝、服儀調整與形象照拍攝服務，讓求職者能以最佳狀態迎戰面試，全面提升就業成功率。

最終提醒求職者，本活動為現場徵才，建議提前填寫「專用履歷表」，可先在線上填寫並列印帶至現場，以提升面試效率。另本次講座活動名額有限，欲參加者請儘早至台北就業大補帖青年局官網報名。

圖／臺北市就業服務處 提供
圖／臺北市就業服務處 提供

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