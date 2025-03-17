烏克蘭10城市正副首長訪台 馬偕院長張文瀚：情誼深厚

烏克蘭利沃夫市、烏日賀羅德市、布查市等10個城市正副首長及成員共計33人，應外交部邀請來台參與2025智慧城市展，抵台後即直接從機場到訪馬偕醫院，由總院長張文瀚及副院長洪大川、簡定國及馬偕兒童醫院陳銘仁院長共同接待。

張文瀚強調，面對人道醫療管理挑戰時，精實教育及突破的重要性。今年適逢馬偕醫院設立145周年，除了向外賓分享馬偕醫院在各領域的專業經驗和創新成果外，也期待將這些經驗帶入需要醫療支持的烏克蘭地區，未來持續彼此互助合作與交流，建立長久的國際聯繫與情誼。

張文瀚說，馬偕醫院與烏克蘭在醫療公衛合作經驗豐富，雙方情誼深厚，未來還會繼續在醫療合作及公共衛生領域成為夥伴關係，並積極推動未來雙方醫療教育交流，臨床技能分享與專業提升。

參訪團成員包括烏日賀羅德市市長安德烈夫（Bohdan Andriyiv）、利沃夫市副市長奇樂（Serhii Kiral）等一線城市首長及數家烏克蘭企業執行長。馬偕醫院由心臟內科主治醫師陳冠廷、口腔醫學部齒顎矯正科主治醫師顏恩澤等人陪同，雙方針對醫療交換經驗，討論熱烈。

安德烈夫表示，感謝馬偕醫院多次提供烏克蘭醫療合作與協助，台灣的經驗與技術分享使烏克蘭的醫療獲益良多，希望藉由本次的參訪能夠更深入的了解馬偕醫院如何發展提供醫療援助，並獲得更多經驗。

烏克蘭訪賓並於會中提出探討有關雙方未來醫療技術方分享、遠距醫療和穿戴式醫療裝置的應用及精神心理醫療、AI醫療發展等議題的合作可能。

馬偕醫院國際醫療足跡遍布世界5大洲，乃是馬偕精神的具體實踐，「哪裡有需要，就往哪裡去」，秉承奉獻、支持、激勵與合作的核心精神，展現Taiwan can help的國際價值。國際醫療中心則在會中以短片方式呈現醫院長期投入心臟外科、不孕症科、神經外科、兒童血液腫瘤科、罕見疾病、達文西輔助手臂手術等的醫療強項與特色。