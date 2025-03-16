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台美關係將進入蜜月期！美籍作家「樂觀看待」：但台灣軍費需作出調整

中央社／ 記者吳柏緯台北16日電
美籍作家余杰今天指出，他樂觀看待未來的台美關係，會進入一段「蜜月期」，台灣企業投資美國也能達成雙方互利。但他也提醒，包含國防預算在內，台灣必須作出一些調整。台美關係示意圖。本報資料照片
美籍作家余杰今天指出，他樂觀看待未來的台美關係，會進入一段「蜜月期」，台灣企業投資美國也能達成雙方互利。但他也提醒，包含國防預算在內，台灣必須作出一些調整。台美關係示意圖。本報資料照片

美籍作家余杰今天指出，他樂觀看待未來的台美關係，會進入一段「蜜月期」，台灣企業投資美國也能達成雙方互利。但他也提醒，包含國防預算在內，台灣必須作出一些調整。

余杰近期出版新書「美國百年外交大敗局」，16日下午在台北郭怡美書店舉行新書發表會，吸引數十名書迷與關心相關議題的民眾到場參與、聆聽。

針對近期的台美關係與台積電赴美投資等議題，余杰會後接受中央社訪問時表示，樂觀看待未來的台美關係。但他也提到，台灣必須在國防預算上進行大幅提升，而且以台灣目前的情況，是有能力去做到的。

對於台積電或是其他台灣企業赴美投資，余杰也表示對於台美關係有正面助益，能夠達成台美互利。

他說，這樣的投資並不是「迫於美國的壓力」，對於企業來說「客戶在哪裡，公司就開在哪裡」，從企業利益本身而言也是好事。

余杰強調，當台美關係變得更好，台灣就更不會懼怕來自中國的壓力。

台美關係 壓力 美國

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