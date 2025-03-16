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國際同濟會亞太年會 林佳龍盼把世界帶到台灣

中央社／ 台北16日電

國際同濟會亞太年會在高雄登場，外交部林佳龍15日出席歡迎晚宴時表示，期盼未來世界年會也得以在台舉行，將世界帶到台灣，也鼓勵理念相近的國際社團在台設點，把台灣當成自己的家。

外交部今天上午發布新聞稿指出，外交部長林佳龍15日晚間出席國際同濟會台灣總會在高雄舉辦的「國際同濟會2025年亞太年會」（Kiwanis ASPACConvention 2025）外交部歡迎晚宴，國際同濟會世界總會長李寬勇、亞太主席黃武田、台灣總會長甄啓剛，以及來自日本、菲律賓、馬來西亞及印度等12個國家近500名國際同濟會員，及台灣2500名會員，共約3000人與會。

林佳龍致詞時指出，首先歡迎亞太各國同濟會員來訪，並感謝國際同濟會台灣總會的努力，成功爭取「國際同濟會2025年亞太年會」在台灣舉辦，也盼未來得以在台舉辦世界年會，將世界帶到台灣。

林佳龍表示，台灣自由、民主的社會將有助台灣推動成立國際非政府組織（INGO）中心，並鼓勵理念相近的國際社團在台設點，把台灣當成自己的家。

林佳龍指出，同濟會台灣總會發揮「Taiwan canhelp」的精神，成為國際社會的一股良善力量，無論是在服務兒童及社區公益、農業人才培育，以及在促進永續農業發展等方面都有亮眼成果。最後期盼國際同濟會持續支持台灣，共同為世界福祉貢獻力量。

外交部表示，國際同濟會是全球重要的INGO，外交部肯定台灣總會及其會員積極參與國際事務的努力與貢獻；這次透過在台灣舉辦大型國際會議的方式，讓世界看見台灣，協助推動台灣成為國際非政府組織中心，提升台灣國際能見度並與世界接軌，以公私協力共同推動「總合外交」策略，也具體實現其「人人都是外交官」的理念。

外交部 林佳龍 馬來西亞

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