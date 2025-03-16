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幼年見老榮民被欺 埋下編書種子

聯合報／ 記者何定照／台北報導
中研院台灣史研究所研究員林玉茹（右）策畫《老兵的台灣史》一書，社會學者張茂桂（左）盛讚，該書首創將不同背景老兵放在同個歷史架構，是深具突破性的創舉。記者何定照／攝影
中研院台灣史研究所研究員林玉茹（右）策畫《老兵的台灣史》一書，社會學者張茂桂（左）盛讚，該書首創將不同背景老兵放在同個歷史架構，是深具突破性的創舉。記者何定照／攝影

中研院學者林玉茹，以研究台灣商業史、海洋史及清代台灣史著稱，但早年就已埋下出「老兵的台灣史」念頭。她自述這源於成長期屢見外省老兵遭部分本省人排擠，進學術圈後，也曾遇婦人想了解慈父為何早年被日本徵召去南洋，但當兵就變個人，盼透過此書為老兵發聲，讓更多人了解他們。

林玉茹成長於台南，小時不知有外省人，直到國小六年級見死黨一家遭本省鄰居排擠、無端歧視，才知死黨父親是外省人，本省媽媽因嫁給爸爸一併遭辱。當時林玉茹想著「為什麼要這樣對待鄰居？」

九○年代，林玉茹有次回台南，搭公車目睹一位榮民要下車，遭司機連番破口大罵。她想起做東部研究時，在農場看到眾多老兵天天孤獨辛苦工作，個個單身無家，只因早年國家政策「禁婚令」不准士兵結婚，深受衝擊；兩畫面相比，更替老兵心酸。

不同老兵經驗幸與不幸、好與壞差異大。林玉茹認為，關鍵在國家政策有否偏差。如「禁婚令」只限士兵、不限士官與軍官，製造階級差異乃至對立。台籍日本兵許昭榮因不滿退輔會只照顧來台的中國老兵，不顧台籍兵，最後自焚而死，就是一例。她認為，政府政策務須平等對待任何人。

為此，林玉茹也期望國家應為所有戰爭受害者建造戰爭紀念碑，讓不論台籍、外省老兵及家屬都能有共同憑弔處，「執政黨應有此格局來思考。」她也遺憾當年盟軍軍事法庭審判犯下滔天大錯，竟判聽日本軍官之命的台籍兵成Ｂ、Ｃ級戰犯甚至死刑，也有待國際反省。

日本 老兵 鄰居

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