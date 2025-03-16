聯合報一周大事3/9~3/15

國內

11日：我財政部關務署宣布，將對中國大陸產製進口的特定熱軋扁軋鋼品和啤酒啟動反傾銷調查

13日：賴清德總統召開國安高層會議，會後首度公開宣示「中國是境外敵對勢力」，並提出五大國安威脅、十七項因應策略。

14日：行政院食品安全辦公室宣布，未來僅有取得鮮乳標章、ＣＡＳ或產銷履歷等標章的國產乳才可標示為「鮮乳」，標示新制最快明年七月上路。

國外

11日：國際刑事法院（ＩＣＣ）對菲律賓前總統杜特蒂發出逮捕令，指控他任內發動「毒品戰」犯下危害人類罪。杜特蒂從香港返抵菲律賓隨即被捕。

11日：格陵蘭議會改選，支持緩步從丹麥獨立的在野黨民主黨躍居第一大黨，該黨選前強硬反對美國總統川普掌控格陵蘭提議。

11日：美國與烏克蘭官員在沙國吉達會談八個多小時發表聯合聲明，烏克蘭願意接受美國提出與俄羅斯立即停火卅天建議，並與俄國談判停戰。