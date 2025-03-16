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清查農保資格 藍委批養套殺

聯合報／ 記者陳雅玲劉明岩王千豪屈彥辰／連線報導
國民黨立委張嘉郡今天表示，不少老農配合政府的能源政策，將農地租借給光電業者，卻反而因此失去資格，大嘆被政府「養套殺」。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委張嘉郡今天表示，不少老農配合政府的能源政策，將農地租借給光電業者，卻反而因此失去資格，大嘆被政府「養套殺」。圖／聯合報系資料照片

監察院審計部要求清查不符農保資格的農民，若無法提具耕作實證，將面臨強制退保，清查規模歷年最大，引發關注。國民黨立委張嘉郡批評，不少老農配合政府能源政策，將農地租借給光電業者，卻反而因此失去資格，大嘆被政府「養套殺」。民進黨立委劉建國也喊話，要求放寬認定。

農業部本月發文，針對農地租給光電業者種電等兩類農民清查農保資格，雲林縣清查名單逾五千人，農會承辦人員指許多農民年邁無力耕作，不忍見土地荒廢才租地給人，若因此被剝奪農保資格太殘忍。

張嘉郡昨接獲許多農民陳情。她說很多農民一生務農，直到無力耕作才將土地出租他人，亦有老農配合政府能源政策，把地租給光電業者，卻成為被政府修理的對象，被政府養套殺，非常冤枉。

劉建國表示，過去爭取農保喪葬津貼時，就有將加農保滿廿五年，後因故退保的農民納入，這次農保資格清查也盼從寬審查，讓農民不用過度擔憂。

國民黨立委丁學忠表示，大規模清查有可能剝奪老農農保資格，籲農業部、審計部務必謹慎。國民黨立委許宇甄也說，農業部應協助農民解決問題，不要讓老農成為政府錯誤能源政策下的犧牲品。

彰化縣初步清查，有七三四筆加保農地出租給光電業者，出租他人領取天災救助的加保農地有一一四一筆，縣府農業處指已多次向農民宣導並立切結書，告知農地若出租給光電業者，恐將喪失農保資格、賦稅減免，建議依規定保留○點一公頃農地耕作，否則喪失農保資格。

彰化縣芬園鄉農會總幹事黃翊愷說，農保福利愈來愈好，資格審查也愈來愈嚴，建議農民處置農地時最好先詢問，避免因出租農地，因小失大。

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