農業部：清查僅限未滿65歲者 不影響老農

政府大規模清查假農戶，讓不少老農憂心慧喪失農保資格。對此，農業部表示，本次農保清查對象僅限未滿六十五歲者，老農權益絕對不受影響，審查將依現況事實認定，並非名冊內被保險人都會被退保。其中雲林縣清查總人數為三二○四人。

農業部強調，實際從事農業生產者才能參加農保及領取天然災害救助，本次清查對象是經審計部比對農保被保險人加保土地，與農業天然災害救助清冊，發現部分被保險人加保農地由他人領取天災救助，存有出租給他人耕作情形，導致被保險人實際可自行耕作農地面積不符加保規定。

農業部說，本次清查對象僅限未滿六十五歲者，老農權益不受影響。此外，被保險人如與天災救助申請人為配偶、直系血親或一親等直系姻親關係時，被保險人得繼續加保。例如同筆土地由爺爺領取天災救助，孫子可繼續參加農保；被保險人如有其他從事農業生產土地，經審查符合規定，也可繼續加保。若經審查不合格退保者，經補正合格可重新加保，原有年資仍可合併計算。

至於加保農地設置光電設施的被保險人，農業部表示，農會將會公所人員辦理現地勘查，經現勘認定被保險人從事農業生產的面積符合規定，加保資格也不會受影響。