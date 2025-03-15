農業部：農保清查僅限未滿65歲者 老農權益不受影響

農業部應監察院及審計部要求清查不符農保資格農民，媒體報導雲林縣有5000多人面臨強制退保，農業部今天強調，這次清查對象僅限未滿65歲者，也無外界所稱「養套殺」。

媒體報導，監察院審計部持續要求清查不符農保資格的農民，加保農地出租他人核准設置光電者，是今年清查對象之一，雲林縣政府本月初收到農業部行文，總計應清查人數逾5000人，農民若無法提出具體耕作實證，將面臨強制退保。

有立委質疑政府大規模清查假農戶，導致不少老農喪失農保資格，認為農業部應該照顧老農的晚年，有不少老農配合政府能源政策將農地租借給光電業者，卻反而因此失去資格，大嘆被政府「養套殺」。

對此，農業部今天發布新聞稿指出，農保資格審查是依照審計部通知及部分立委關切「農地出租種電，是否符合實際從農及農保資格」，而進行資格清查，這次農保清查對象僅限未滿65歲者，老農權益不受影響，也沒有部分新聞所稱「養、套、殺」情形。

農業部說，實際從事農業生產者才能參加農保及領取天然災害救助，這次清查對象是經審計部比對農保被保險人加保土地，與農業天然災害救助清冊，發現部分被保險人加保農地由他人領取天災救助，有出租給他人耕作情形，導致被保險人實際可自行耕作農地面積不符加保規定。

為保障實際耕作者權益，農業部表示，除了依審計部比對清冊函請地方主管機關輔導農會辦理資格清查外，同時也有相關配套措施。

農業部指出，被保險人如果與天災救助申請人為農保審查辦法規定自有農地的親屬範疇，也就是配偶、直系血親或一親等直系姻親關係時，被保險人得繼續加保，不須退保。

另外，被保險人如有其他從事農業生產土地，經審查符合規定，也可繼續加保，而經審查不合格退保者，經補正合格可重新加保，原有年資仍可合併計算。

農業部表示，針對加保農地設置光電設施的被保險人，農會將會同鄉鎮、市、區公所人員辦理現地勘查，經現勘認定被保險人從事農業生產的面積符合規定，其加保資格也不會受影響。農業部特別澄清，農會將依現況事實認定，並非名冊內被保險人皆會被退保。

農業部補充，這次農保資格確認作業的名冊篩選機制與審查原則全國皆一致，經統計雲林縣清查總人數為3204人，沒有超過5000人，農保是實際從事農業工作者的職域性社會保險，農業部推動各項農保資格確認工作，盼讓相關農民福利資源落實照顧真正從農者，以保障實際耕作者的權益。