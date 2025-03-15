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大清查農戶！老農恐被退農保 許宇甄：不能拋棄他們

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
針對政府大清查農戶，老農面臨強制退保，國民黨立委許宇甄說，老農一輩子奉公守法，幫助國家度過各種糧食危機，政府不能在老農人生最後的路程，半途拋棄他們，農業部不要為砍而砍。圖／聯合報資料照片
針對政府大清查農戶，老農面臨強制退保，國民黨立委許宇甄說，老農一輩子奉公守法，幫助國家度過各種糧食危機，政府不能在老農人生最後的路程，半途拋棄他們，農業部不要為砍而砍。圖／聯合報資料照片

監察院審計部持續要求，清查不符農保資格的農民，面臨恐被強制退保的境況。國民黨立委許宇甄說，老農一輩子奉公守法，幫助國家度過各種糧食危機，政府不能在老農人生最後的路程，半途拋棄他們，農業部不要為砍而砍。

許宇甄表示，政府為了避免農保被濫用，大規模清查假農戶，卻導致數千位老農民喪失農保資格，農業部應先釐清每位農民狀況，不該以一刀切的方式傷害無辜農民，老農為台灣糧食安全付出許多努力，政府有責任照顧老農的晚年，農業部應站在保護老農的立場，從寬認定，不要傷害老農的付出。

許宇甄認為，有不少老農是為了配合政府的能源政策，因而將農地租借給光電業者，不曉得要留有一定面積耕作才能保住農保資格，若是配合政府而失去農保資格就有點冤枉，農業部應該協助他們解決問題，不要讓老農成為政府錯誤能源政策下的犧牲品。

許宇甄提醒，許多農民從小做農作到老，一輩子只知農務，對於法規變更不是那麼清楚，加上年紀稍長無力繼續耕作，又不忍見自己的土地荒廢才租給其他人，若因此被剝奪農保資格，對一輩子為人民付出的老農非常不公平，現在是他們需要政府照顧的時刻，政府不該捨棄他們。

許宇甄強調，法規是死的，人才是活的，老農一輩子奉公守法，幫助國家度過各種糧食危機，政府不能在老農人生最後的路程，半途拋棄他們，呼籲農業部不要為砍而砍，務必站在農民的立場幫他們解決問題，以保障他們的晚年生活。

許宇甄 農業部 農民

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