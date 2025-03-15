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美國肯定貝里斯與台維持邦誼 外交部：擴大三方合作

中央社／ 台北15日電

美國國務院發布聲明恭賀貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）連任，並感謝布里仙紐及貝里斯人民持續與台灣緊密合作。外交部今天表達誠摯感謝，並表示台灣將持續致力於深化與擴大台美貝三方合作關係

美國國務院表示，美國讚揚貝里斯人民對民主選舉過程的堅定承諾。美國與貝里斯持續基於民主價值、文化交流以及改善安全的承諾，維持緊密夥伴關係；美國感謝布里仙紐及貝里斯人民持續與台灣緊密合作，台灣是區域內的另一股民主良善力量。

外交部表示，台灣與貝里斯邦誼素篤，雙邊關係持續深化，政府及駐貝里斯大使館於貝國國會大選後第一時間向貝里斯人民及布里仙紐表達誠摯賀忱。作為貝里斯及美國的堅實夥伴，台灣將持續致力於深化與擴大台美貝三方合作關係，共同捍衛民主自由價值以及區域的和平與安全。

台美 外交部 美國 貝里斯 關係

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