快訊

賴清德要恢復軍事審判 退休軍法官：先為過去魯莽廢除錯誤道歉

金門人瑞阿嬤慶百歲生日 曝「長壽秘訣」、最大快樂就是看家族興旺

海底撈提告！2少年「往火鍋撒尿」恐賠千萬 父母哭喊：賠不起

配合租地種電失農保資格 張嘉郡嘆：老農遭政府「養套殺」

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委張嘉郡今天表示，不少老農配合政府的能源政策，將農地租借給光電業者，卻反而因此失去資格，大嘆被政府「養套殺」。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委張嘉郡今天表示，不少老農配合政府的能源政策，將農地租借給光電業者，卻反而因此失去資格，大嘆被政府「養套殺」。圖／聯合報系資料照片

政府大規模清查假農戶，恐導致不少老農喪失農保資格。國民黨立委張嘉郡今天表示，不少老農配合政府的能源政策，將農地租借給光電業者，卻反而因此失去資格，大嘆被政府「養套殺」。她也批評，農業部不捍衛農民權益，反讓老農權益被扼殺，呼籲農業部應懸崖勒馬，不要讓基層老農成為被政府誤砍的犧牲品。

張嘉郡表示，政府清查未實際從農的假農戶，目的是照顧真農民，但忽略了基層農民越來越難養活家庭的現實，面對近年萬物齊漲的衝擊以及農村勞動力青黃不接的現況，很多農民被迫要兼差才能養活家庭，誤觸農保清查資格的地雷，何其無辜被政府懲罰。

張嘉郡說，很多農民向她反映，他們配合政府一生務農，到了老年已經耕不動，中央政府發展再生能源，他們考量年紀與物價飆漲，因此配合政府政策將農地出租給光電業者，如今卻反而被剝奪投保數10年的農保資格，非常無助向她哭喊冤枉。

張嘉郡指出，不少老農膝蓋都是傷，面臨農村勞動力青黃不接，加上近年萬物齊漲，肥料、秧苗費全面漲，農作價錢跟不上物價，只能靠兼差賺外快來養活家庭，卻被盯上影響農保資格。

張嘉郡批評，台灣以農立國，老農一生犧牲奉獻，絕非是不務農卻佔農保便宜的投機份子，農業部身為農民的守護者，不協助輔導改善並照顧老農，竟然還配合剝奪農民權益。

張嘉郡以農地出租給光電業者為例，農民配合政府政策，如今卻成為被政府修理的對象，這對老農來說太不公平，她會協助農民釐清，也呼籲農業部應出面，不能坐視不管。

國民黨立委丁學忠表示，民進黨政府過去鼓勵農民將土地轉作光電，現在卻反手拿刀砍掉農保資格。農民一輩子務農，因為年老無法耕作，把土地租給其他農民，竟然被認定「沒在種田」？

丁學忠提出三點要求，一、農業部修改農保審查辦法規定，不能因土地租賃就一刀切割農保資格；二、保護老農權益，不能讓終身務農的長輩，在晚年被政府無情剝奪保障；三、釐清光電政策對農民的影響，政府不能自己制定政策，最後卻讓農民承擔惡果。

張嘉郡 農業部 農民

延伸閱讀

雲林逾5千農民被查農保資格 藍綠立委批「養套殺」今喊話農業部

雲林縣府科員張東凱代理水林鄉長 公所易主由綠轉藍引關切

「班班喝鮮奶」卓榮泰喊卡甩鍋地方做 蔣萬安：失敗的人找藉口

郭智輝不當比喻惹議 張嘉郡：如何相信政府會照顧人民

相關新聞

美國將南韓列入敏感國家 竟是拜登下台前的決定

南韓媒體報導，美國前總統拜登結束任期前，將南韓列入「敏感國家」名單，措施將於4月15日生效。根據美國能源部官網，被納入名單的理由可能是美國國安考量，或者涉及核擴散、區域動盪、支持恐怖主義等，預計南韓政府或研究機構，未來取得美國能源相關技術或資源，會受到嚴格限制。

大清查農戶！老農恐被退農保 許宇甄：不能拋棄他們

監察院審計部持續要求，清查不符農保資格的農民，面臨恐被強制退保的境況。國民黨立委許宇甄說，老農一輩子奉公守法，幫助國家度...

配合租地種電失農保資格 張嘉郡嘆：老農遭政府「養套殺」

政府大規模清查假農戶，恐導致不少老農喪失農保資格。國民黨立委張嘉郡今天表示，不少老農配合政府的能源政策，將農地租借給光電...

彰化縣出租農地近2千筆待清查 未實際耕作將喪失農保

監察院審計部要求各縣市清查不符農保資格的農民，彰化縣初步清查加保農地出租給光電業者有734筆、加保土地出租他人領取天災救...

雲林逾5千農民被查農保資格 藍綠立委批「養套殺」今喊話農業部

監察院審計部持續要求清查不符農保資格的農民，雲林縣有逾5千名農民將被清查，若無法提出具體耕作實證，將面臨強制退保，規模歷...

照片看歷史／1973年田徑協會成立 體育界名流齊觀禮

1973年3月15日，中華民國田徑協會當日下午在聯合報大禮堂舉行成立大會，由籌備委員會主任委員王惕吾主持，與會會員百餘人。中華體協理事長楊森將軍，內政部、教育部代表，省田徑協會會長梁許春菊、市田徑委員會主任委員張祥傳、體育界名流錢大鈞、郝更生、陳清汾、鄭森棨、周鶴鳴、林鴻坦、齊劍洪、齊沛林等人均應邀觀禮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。