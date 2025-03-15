雲林逾5千農民被查農保資格 藍綠立委批「養套殺」今喊話農業部

監察院審計部持續要求清查不符農保資格的農民，雲林縣有逾5千名農民將被清查，若無法提出具體耕作實證，將面臨強制退保，規模歷年最大。國民黨立委張嘉郡今批此舉是「養套殺」、扼殺老農權益，要農業部懸崖勒馬，民進黨立委劉建國也喊話農業部放寬認定。

農業部本月發文針對非農保本人領取天然災害救助金，以及農地租給光電業者種電的兩類農民清查其農保資格，雲林縣的清查名單逾5千人，雲林縣府農業處證實，這是歷年來最大規模的農保資格清查。農會承辦人員表示，許多農民一輩子從農，因年紀大無力耕作，又不忍見土地荒廢才租地給人，若因此剝奪農保資格，太過殘忍。

劉建國表示，農業部大規模清查去時讓一些農民恐慌，他相信每一個農民都是實際上在務農，可能年紀大了或有一些狀況才會將農地出租，他會要求農業部在清查農保資格時，要從寬認定，讓農民保有農保權利。

他舉例，過去爭取農保喪葬津貼就有將加入農保滿25年，後因故退保的農民納入，可領取喪葬慰問金，所以他希望農業部份和地方農會能針對這次清查做更寬鬆的審查處理方式，讓農民不用過度擔憂。

張嘉郡今日已接獲許多農民陳情，她表示，農民一生務農，直到無力耕作才將土地出租他人，農業部應照顧老農的晚年，更有不少老農配合政府的能源政策，將農地租借給光電業者，卻可能失去農保資格，被政府「養套殺」，非常冤枉。她痛批農業部不捍衛農民權益，反讓老農權益被扼殺，呼籲農業部應懸崖勒馬，不要讓基層老農成為被政府誤砍的犧牲品。

國民黨立委丁學忠表示，雲林縣以農立縣，很多農民從年輕打拚到老，因為年紀大了無法耕作，才將地出租他人或光電業者，也是配合政府政策，現在大規模清查有可能剝奪老農的農保資格，呼籲農業部、審計部資格審查評估要很謹慎，不要影響農民生計。