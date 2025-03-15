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出租農地設光電？ 雲林逾5千農民 面臨強制退保

聯合報／ 記者陳雅玲吳淑玲黃于凡潘奕言葉冠妤／連線報導
監察院審計部持續要求清查不符農保資格的農民，今年鎖定被保險人將加保土地出租他人領取天災救助及出租農地給光電業者清查，雲林縣政府本月初收到農業部行文應清查名單，人數逾5千人，若農民無法提出具體耕作實證，將面臨強制退保。記者陳雅玲／攝影
監察院審計部持續要求清查不符農保資格的農民，今年鎖定被保險人將加保土地出租他人領取天災救助及出租農地給光電業者清查，雲林縣政府本月初收到農業部行文應清查名單，人數逾5千人，若農民無法提出具體耕作實證，將面臨強制退保。記者陳雅玲／攝影

監察院審計部持續要求清查不符農保資格的農民，加保農地出租他人核准設置光電者，是今年清查對象之一，雲林縣政府本月初收到農業部行文，總計應清查人數逾五千人，農民若無法提出具體耕作實證，將面臨強制退保。

雲林縣府農業處表示，這是歷年來最大規模的農保資格清查。農會承辦人員表示，許多農民一輩子從農，因年紀大無力耕作，又不忍見土地荒廢才租地給人，若因此剝奪農保資格，太過殘忍。

農業部近日行文各縣市政府，要求清查農保資格，其中屏東縣申請農損天然災害救助的者有一千多件，雲林縣有四千四百件，嘉義縣一八六二件。農友加保土地核准設置光電設施有案者，屏東有二百多件，雲林有六百多件，嘉義縣三二○件。

據了解，農業部透過去年申請天然災害救助的申請人，比對該筆土地的農保被保人，勾稽出地主有無實際耕作的名單。至於農地出租給光電業者，則要釐清地主是否保留至少○點一公頃的實際耕作面積。

台南市政府農業局表示，農保屬職域性保險，依法農民要確實從事農業工作才得以加保，僅全數農地都出租，已無實際從農之農民才要退保。農會通知時會請被清查人盡量改善以符合農保需求。

農民輔導司副司長陳怡任表示，月初確實有發文給雲林縣府，針對領取天災救助的可疑名單清查農保資格，目前都還只是可疑名單，假設領取天災救助的是農民的親屬或配偶，就不會被退保，但如果是承租給別人、自己已沒有務農或有其他專門職業收入，才會被退保。雲林因為是農業大縣，清查人數最多，嘉義縣第二多。

農業部 農民 雲林

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