音樂傳承 作曲家沈錦堂家屬接力讓與著作財產權

台灣音樂館今天舉辦「錦音千里．堂曲承傳」作曲家沈錦堂著作財產權讓與儀式記者會。這也是繼作曲家賴德和後，傳藝中心獲讓與的第2名著作財產權音樂家。

根據傳藝中心資料，沈錦堂出生於新竹縣，客家人，是台灣著名作曲家、音樂教育家。身為作曲家，其創作包含器樂和歌樂作品，將客家文化融入音樂，創作出如「客家頌」等不朽作品。作為音樂教育家，其桃李滿天下，培育無數音樂人才，為台灣音樂奠定堅實基礎。

傳藝中心表示，沈錦堂於2016年辭世後，家屬於隔年捐贈其珍貴手稿給台灣音樂館典藏，如今更進一步無償讓與其作品著作財產權，總計133首，涵蓋獨奏、室內樂、管樂、弦樂、交響詩、國樂、歌劇、舞劇、獨唱、合唱等多種類型，期盼他的藝術精神得以延續，也展現家屬對台灣音樂館的支持與信任。

沈錦堂的夫人牛玉峯今天在致詞中感性表示，「施比受更有福」，對傳藝中心的用心與努力表達感謝與榮幸，期許未來能透過更多展演與教育計畫，將沈錦堂的音樂作品被更多人聆聽，啟發年輕世代對音樂的熱情。

沈錦堂的學弟、去年首度無償讓與著作財產權的賴德和，在致詞時回憶起當年與沈錦堂從學生時代到職業生涯的點滴，並表示兩人一路堅持音樂理想，共同經歷許多寶貴時刻。牛玉峯更上台感謝賴德和的拋磚引玉，表示她正是受到其精神感動，決定也要無償讓與著作財產權，讓現場氣氛格外熱絡及溫馨。

國立傳統藝術中心主任陳悅宜表示，著作權讓與有助於作品被典藏、數位化及充分推廣，更使傳藝中心得以全權處理授權，非常感謝家屬的信任與支持。中心也已規劃將其作品納入台灣音樂館每年的「偏鄉學校巡演推廣計畫」，讓學子親身感受沈錦堂音樂的深厚內涵。

陳悅宜進一步指出，自去年賴德和教授無償讓與作品著作財產權後，短短4至5個月內，已有5個演出團隊申請授權。中心也已在「臺灣音樂群像資料庫」中設置「授權專區」，透過專區提供完整的作品與資料庫，讓各界能更方便地查詢與運用。