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加拿大亞洲獨立電影展 台灣導演分享族群身分認同

中央社／ 溫哥13日專電

加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）亞洲獨立電影展今天播映「K的房間」、「32公里~六十年」、「雙面曹里歐」3部台灣紀錄短片，在映後座談中，導演們與觀眾分享台灣不同族群追求的身分認同。

今年UBC亞洲獨立電影影展主軸為「探索身份」，被選映的3部台灣電影，分別敘說了關於政治、原住民和跨性別的故事。

洪瑋玲執導的「K的房間」，用了1960年出版的《新英文法》來敘說作者柯旗化因左傾思想及戒嚴時期叛亂罪入獄長達17年的歷史，在唸讀英文、家書和檔案影像拼貼之間，回應戒嚴時期國家、邊界及個人關係。

「32公里~六十年」出自台灣第一位原住民女導演陳潔瑤之手，以鏡頭抵抗遺忘，循著耆老帶領年輕人的步伐，展開一段尋根之旅，弔念消逝的原鄉。

「雙面曹里歐」不僅是描繪變裝皇后妮妃雅的藝術創作和生活日常，也是導演潘信安透過鏡頭窺探與追問，企圖探索自己的人生定位。拍攝的過程中兩人彼此質疑、不理解，但最終在天秤的兩端，他們找到了相同的渴望。

3位台灣導演都很高興能帶著在地化的作品走向國際。

說起身分認同，對政治歷史情有獨鍾的洪瑋玲說：「無論在地球哪一個角落播放我的影片，我都希望保有台灣的主體性。」

潘信安則說他和妮妃雅都感謝在台灣的自由土壤，讓他們的藝術創作有不斷爆發與成長的空間。「不用多說，我想觀眾看到妮妃雅，就能明白台灣是多麼自由多元。」

陳潔瑤則說台灣原住民人口比新住民還少，所以受到關注的眼神總是不多，「希望透過國際放映，更多人看見台灣的原鄉美，也希望有機會親訪加拿大部落，感受一下不同的原民風。」

英屬哥倫比亞大學亞洲學系專精電影學的助理教授胡婉慧（Helena Wu）表示，這次與台灣國家電影及視聽文化中心合作放映3部得獎紀錄片作品，可以讓觀眾一窺台灣豐富的人文情懷。

她告訴中央社記者說：「台灣文化本身就包含了流動性與多元性，這3部電敘事的主題正是加拿大社會一向關注和重視的，觀眾很容易憑藉影像的張力、透過電影之窗認識台灣。」

加拿大 觀眾 電影

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