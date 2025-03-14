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深耕東台灣考古研究 史前館與花縣府簽合作協議

中央社／ 台東縣14日電

國立台灣史前文化博物館今天與花蓮縣政府簽署合作協議，深化雙方於台灣東部史前考古學術研究及教育推廣，擴大博物館在學術研究、典藏、展示及推廣教育等跨領域的交流與合作。

史前館長蔡政良致詞時表示，史前館的成立緣於1980年代卑南遺址的大規模搶救發掘工作。當時，出土了大量珍貴的考古文物，包括石板棺、建築遺跡及各式精緻的玉器、陶器、石器等，重現了3000多年前台灣東部的繁榮聚落。

卑南遺址出土的精緻玉飾品數量及種類目前居全台之冠，而台灣玉礦的主要產地正位於花蓮縣壽豐鄉豐田地區，充分展現出史前人群精湛的工藝技術與活躍的區域交流網絡。期盼藉由與花蓮縣政府簽訂的合作協議，攜手串聯東部考古單位的研究量能，共同讓花東珍貴的文化資產廣為人知。

花蓮縣文化局近年來亦累積豐厚的考古研究資料與出土文物，2021年更成立「花蓮縣考古博物館」，積極推動花蓮地區史前文化的展示、教育及研究成果的推廣。2023年來，雙方多次藉由典藏文物交互借展、巡迴展示等多元合作方式，強化考古博物館的實質交流，共同彰顯史前文化的學術價值，促進公眾對遺址的了解與認同。

史前館表示，這次簽署的交流合作協議，涵蓋多元合作項目，包括展示、教育及推廣活動、藏品研究及典藏管理、出版計畫、專業技術人員交流與諮詢、田野調查、學術會議及研討會、教育訓練，以及聚焦於史前文化、南島歷史等主題的專案合作。透過具體而深入的合作，期盼能進一步強化博物館的展示與研究能量。

博物館 考古 花蓮縣政府

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