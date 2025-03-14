身障權法修法 障團盼擴大障礙認定、明文禁止歧視

「身心障礙者權益保障法」修法多年，民團卻指出，遲遲未能保障障礙者基本權利。台灣身心障礙者自立生活聯盟今天提出，修法應擴大障礙認定，增加障礙者參與政策制定、明文禁止身障歧視等多項建言。

台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔表示，政府近期將身障權法修法列為優先法案，但政策擬定過程未讓障礙者充分參與，未來修法後，資源配置是否真能支持障礙者在社區自主生活，令人擔憂。

林君潔表示，身心障礙者權益不受是否持有身心障礙證明限制，修法應將定義擴大範圍，若有與他人或環境相互作用，可能阻礙其充分有平等參與社會者，均應讓其享有相關權益與服務，包括特殊教育、精神健康評估及其他專業認定，並把身障證明，從長期障礙擴展至短期或間歇性障礙，確保更多人群能夠獲得政策支持。

「政府擬定各級法規、計畫及方案，以及編列預算、決算每一過程，都應諮詢身障者及相關組織。」林君潔表示，身障者在障礙政策中應有代表性，相關政策委員，具身心障礙身分者，不得少於總人數二分之一，且單一性別不得低於三分之一，才能兼顧各項政治參與，同時，應明確定義身障當事人團體，與身障服務團體差異，並保障身障個人參與政策制定的機制與管道。

禁止歧視是身障法修法重點。林君潔表示，身障權法修法應明確禁止對身障者任何形式歧視，包括直接歧視、間接歧視、騷擾及拒絕提供合理調整，都應視為歧視的一環，「對於因歧視造成損害的個人或機關，應該明文規定其賠償責任。」

林君潔表示，醫療機構需改善無障礙環境設施、設備、資訊，並提供必要的輔具服務與補助，保障身心障礙者的醫療權利，部落、偏鄉身障者，也應該到宅及外出就醫權利，也應該獲得保障。另，要求公共設施與交通工具提供無障礙設施、資訊及通訊等及民間義務，確保身心障礙者能平等使用各類服務及參與社會，促進輔具研發與推動，提供可近性、可用性及可負擔性輔具服務。