快訊

下馬威？美特使乾等8小時才進克宮 普亭1動作釋訊息「我才是老大」

美股早盤／政府免關門吹響反攻號角 那指跳漲1.7%、輝達漲近4%

沒有郭台銘！鴻海公布九席董事名單 蔣尚義、劉揚偉入列

聽新聞
0:00 / 0:00

陳昭姿：四接環評刻意避開土汙位置 要求重啟調查

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳昭姿。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳昭姿。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委陳昭姿今天揭露，台電早就知道台電四接場址土壤汙染位置並刻意避開，要求行政院撤銷四接環評、啟動調查。行政院長卓榮泰回應，會先請經濟部與台電說明，若當中有問題就循程序進行。

協和電廠更新改建計畫（四接）自2018年確認進入二階環評，歷經6次初審會議，2月26日送環評大會審查。不過民間團體昨天以吹哨者提供的資訊，指台電四接場址多處重金屬超標。

立法院今天繼續進行施政總質詢，陳昭姿在議場秀出一份簡報，標題為「協和電廠更新改建計畫」的土壤汙染調查工作討論會議。陳昭姿表示，有關協和電廠四接工程，台電在2019年第二階段環評的土壤檢測數據，台電公司與泰興工程利用經濟部的自主調查，提前獲得土壤汙染的位置資訊並在正式調查時避開，台電根本是用內部調查規避環評，有造假之嫌。

陳昭姿詢問，行政院是否要啟動行政調查，且是否要先撤銷今年2月強行通過的四接環評；另一方面，2月的環評會議不僅不讓立委程序發言，還配合台電火速召開會議，甚至以17比0票數闖關，「這比較像金正恩、習近平的會議吧？」

行政院長卓榮泰表示，他很重視此事，但會先請經濟部與台電說明，再判斷資料是否正確，若當中有問題就循程序進行；環境部長彭啓明表示，立法院已經通過公益揭弊者保護法，請立委把資料給環境部，環境部將依照程序處理。土壤汙染、汙水與環評是兩個不一樣的法規程序，例如高雄的五輕過去也是重度汙染區，經過整治後，台積電也前往蓋廠。

台電 四接 環評

延伸閱讀

恢復軍事審判 卓榮泰：反滲透是政府現階段重要工作

民進黨政策宣講15日首發 卓榮泰率鄭麗君陳世凱開講

對陸投資降至7.5% 卓榮泰：「非紅產業供應鏈」將成形

卓榮泰：國安威脅17項因應策略 各部會限期考核完成

相關新聞

傅崐萁花蓮住家遭搜索 疑與「競選小物案」有關

國民黨立院黨團總召傅崐萁位於花蓮住處今天遭到搜索，據傳與先前被告發的競選小物案有關，由北檢指揮調查局北機站直接從台北派人下來搜索，花蓮檢調全不知情。搜索當時，傅崐萁及其妻縣長徐榛蔚都不在家。 傅崐萁去年被爆料提供藍營立委候選人各1萬組修容組作為競選小物，小物由花蓮「戰天下」公司負責，政治評論員溫朗東今年2月到北檢告發，傅及「戰天下」蘇姓負責人涉及反滲透法，檢調今天動作，疑與此案有關係。台北地檢署上個月已搜索戰天下公司負責人蘇意舜、戰天下等5處所，11日及今天另外兩度搜索李姓被告花蓮、台中等3處所，檢調全力追查中。

身障權法修法 障團盼擴大障礙認定、明文禁止歧視

「身心障礙者權益保障法」修法多年，民團卻指出，遲遲未能保障障礙者基本權利。台灣身心障礙者自立生活聯盟今天提出，修法應擴大...

「沒有和平，民主會怎樣？」吳玉山與龍應台不尋常對話

曾幾何時，「和平」2字在台灣竟變成一個敏感詞，然而，和平究竟只是天真浪漫的期盼，虛幻的烏托邦，還是艱辛務實的努力，最現實...

陳昭姿：四接環評刻意避開土汙位置 要求重啟調查

民眾黨立委陳昭姿今天揭露，台電早就知道台電四接場址土壤汙染位置並刻意避開，要求行政院撤銷四接環評、啟動調查。行政院長卓榮...

照片看歷史／1957年港九木蘭閨秀歌劇團 在台勞軍演出

1957年3月14日，港九木蘭閨秀歌劇回國勞軍團，當日晚上7時30分，在三軍托兒所舉行首場勞軍公演。演出的節目有歷史名劇「兒女英雄傳」、時代粵劇「璇宮豔史」、「搭錯線」及時代歌曲等。 木蘭閨秀歌劇團由20名綺年金嗓的粵劇名伶組成...

控中油三接影響漁船作業 漁民抗議

台電第三天然氣接收站預計三月底試運轉，永安討海人協會昨控訴，中油施工期間，捕魚海域已受限，現在又因為液化天然氣ＬＮＧ船要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。