控中油三接影響漁船作業 漁民抗議

台電第三天然氣接收站預計三月底試運轉，永安討海人協會昨控訴，中油施工期間，捕魚海域已受限，現在又因為液化天然氣ＬＮＧ船要進出，限縮漁民進出航道，營運後每年回饋機制也不明確，要求中油盡速協商，否則會更強烈捍衛權利。中油表示，後續補償持續溝通中。

中壢區漁會表示，三接興建及外推方案施工期間，中油分別提供每艘漁船十二萬及十六萬元的一次性補償，現在漁民對於航道規畫及後續營運回饋金的長期計畫，漁會正和中油討論中，將協助爭取。

三接工程衝擊藻礁生態，環團本月初批評，三接施工後，最靠近施工區的Ｇ１區柴山多杯珊瑚平均面積減少百分之六十六，五年內Ｇ１區恐全滅亡。中油表示，施工前後委託專家監測，應長期觀測生態。

當地漁民組成的永安討海人協會，理事長楊門圈昨召集廿名漁民，在漁船掛上「台電押霸，搶我魚苗」、「中油押霸，還我大海」布條。楊門圈表示，施工期要求漁民繞道遠行，漁場變遠，現在為了ＬＮＧ船進出，又畫設航道及警戒區，完全沒告知，已影響漁民作業心臟區域，等到漁民抗議了，才敷衍說要溝通。

楊門圈說，三接試營運後，每年要給予的回饋補償，也都沒有說明，協會建議多次，中油都消極處理，環評規定建港要敦親睦鄰，但中油沒有互相尊重；年漁獲量從二○一七年四十多萬噸，今年剩不到三分之一。

中油發言人林珂如表示，施工前已把漁業權補償費給漁會，施工期間二○二○年、二○二三年也提撥補償金；漁民訴求營運後補償，將比照相關規定，持續協調溝通。漁獲減少為全台近海漁業問題，主因為氣候變遷、過度撈捕與棲地改變、外來種入侵等。