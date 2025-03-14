協和電廠 再爆土壤重金屬超標

基隆協和電廠日前才剛爆出總石油碳氫化合物及多氯聯苯等土壤汙染超標，昨再爆出土壤中的鉻、銅、鋅、鎳、砷等重金屬也超標。環團強調，環境部及基隆市政府應依法盡速詳盡查證全區土壤及地下水汙染狀況，避免台電湮滅證據。

台電強調，部分點位檢測結果超標，本來就會依土汙法規程序辦理整治作業，絕無任何隱匿，後續會配合舊機組拆除工作的規畫時程，辦理細部調查及土壤汙染整治工作。

基隆市府表示，將請協和電廠盡速提供完整的調查報告及相關資料，屆時將邀請相關專家、學者共同研議報告內容，釐清事件並提出最佳處置方案。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，依據吹哨者提供資料，發現協和電廠從二○一七年就發現總石油碳氫化合物汙染超標八倍起至今，環境部、土基會與林右昌時期的基隆市政府不但全程知情，環境部甚至以協和電廠尚非控制或整治場址為由，強行通過環評。

王醒之表示，基隆市政府遲至二○一八年才依土汙法列管，但二○一九年又瞬間解除列管，但二○二一年仍被發現土壤汙染的狀況持續，甚至有擴大趨勢。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，根據台電自主調查報告顯示，早在二○一九年十二月取樣前就已經知道那些點位是汙染區，卻刻意隱匿有汙染的事實，然後宣稱範疇界定指引表只要求調查一處，質疑台電先調查已知汙染位置，在正式調查時再避開採樣。

工作傷害受害人協會專員賀光卍表示，基隆市長謝國樑應要求台電停工整治。若地方政府不作為，請環境部直接介入要求停工與整治，也應比照桃園ＲＣＡ案成立官民共組的汙染調查小組。

環境部表示，本案由基隆市政府進場查證，確認有汙染後將依法公告為控制場址，並要求提出汙染控制計畫；如有嚴重危害環境之虞，地方主管機關會送中央機關公告為整治場址，並要求提出汙染整治計畫。