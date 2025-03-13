戲曲狼師遭解聘竟還在民間教學？綠委籲文化部建立機制

國立台灣戲曲有狼師在遭學校解聘後，竟還參與客家電視台新春節目演出，民進黨多位立委及民團開記者會，盼文化部應建立機制，別讓藝術文化成性平死角，究竟要封殺加害者或讓被害者被封殺？文化部要抉擇。文化部及客家電視台都說，會追回補助款項及深入追查，釐清責任歸屬也避免類似情況再發生。

監察院日前揭露戲曲學院「狼師」李菄峻（原名李文勳，下稱李師）性侵還要學生下跪道，校方雖已遭校方解聘，不過近期再傳他還在參與民間劇團或節目工作，甚至發生學生被安排到他家中排練。立委陳培瑜、范雲、郭昱晴、人本基金會今開記者會，盼文化部完善機制。

人本基金會執行長馮喬蘭指出，客家電視台新春節目委託戲曲學院退休教師劉光桐擔任導演，竟找上李菄峻協助，並找同校學生參與排練，不少學生是到了約定地點才發現是李菄峻家中，排練過程中感到極度害怕，但不少學生擔憂工作、迫於權勢，而不敢馬上離開。

范雲表示，藝文界盛行「大佬文化」，學生都擔心被封殺，她曾針對這次事件問文化部、客委會，都說沒這事，與他們接獲陳情說法不一；另外也發現「性平失格條款」僅規範領取獎項本人、團體負責人，但不包含團體成員，所以即便李師參與，也不影響團隊領取獎項及補助。

范雲提出三大改革訴求，第一，政府出資媒體及藝文產業、受獎補助團隊成員若涉及重大性平案，應被追回補助款項及不得補助。第二，文化部部長信箱應設置「#metoo被害人專區」，讓受害者安心求助。第三，推動在「兒童及少年福利與權益保障法」加入「兒少工作證制度」。

郭昱晴也說，文化部應要求客家電視台完整報告，並建立起「不適任人員資料庫」，另外也應有專責機構協助受害者，究竟封殺加害者或讓被害者被封殺？文化部要抉擇。陳培瑜表示，很多部會似乎沒意識到整起事件是自身責任，這顯現機制出現漏洞及問題，因此機制一定要完善。

文化部藝術發展司副司長黃宏文表示，針對相關案件都一定會追回補助款項，並研擬讓相關團員針對無涉重大性平事件簽切結書，另外也會將部長信箱調整更細緻。客委會藝文傳播處長廖美玲坦言，會完善現行法規不足之處，新春節目失當部分，會請他們釐清責任歸屬。