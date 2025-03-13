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重金屬汙染連環爆 工傷協會：比照RCA組官民調查小組

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
賀光卍表示，協和電廠汙染應比照RCA案組成官民調查小組共同監督，謝國樑也應立即要求台電停工整治。聯合報系資料照片
賀光卍表示，協和電廠汙染應比照RCA案組成官民調查小組共同監督，謝國樑也應立即要求台電停工整治。聯合報系資料照片

今年2月26日基隆協和電廠更新改建案（四接）於環評大會通過審查，但在環評大會前環保團體即接獲吹哨者爆料指出，協和電廠土壤的「總石油碳氫化合物TPH」及「多氯聯苯」超標，近日再被爆出鉻、銅、鋅、鎳、砷等重金屬也汙染超標。工作傷害受害人協會表示，協和電廠汙染應比照RCA案組成官民調查小組共同監督，基隆市長謝國樑也應立即要求台電停工整治。

工作傷害受害人協會專員賀光卍表示，之前爆料者提供資訊，發現「總石油碳氫化合物」及「多氯聯苯」汙染，這些毒物可能對人體腦部、皮膚、內臟及神經、生殖、免疫系統造成損害，現在又提供多項重金屬汙染檢測結果超標，請身為基隆的父母官的市長謝國樑遏制汙染持續發生，要求台電停工整治。若地方政府不作為，請環境部直接介入要求停工與整治。

賀光卍說，土壤汙染經常伴隨地下水汙染，且地下水汙染極易影響居民健康，台電不得拒絕地下水汙染調查，這是侵害環境與居民的健康權，基隆市政府與環境部應立即調查地下水汙染狀況，包含汙染目標物增加重金屬，也應立即對勞工與居民進行健康風險評估，並公布所有汙染資訊讓周遭社區與居民知道，也應比照桃園RCA案，成立官民共組的汙染專案調查小組，讓公眾參與監督。

彰化環境保護聯盟研究員林政翰表示，台電自主調查共執行2次，共162採樣點，而環評卻直接避開發電機組區及油槽區等高汙染潛勢區，只在管線設備上進行1點採樣，足見環評有重大疏漏，而協和電廠先做自主調查也不是為了更完善處理土壤汙染，針對檢測出汙染的處理措施竟然是翻土處理或移點，就是要在正式調查前稀釋重金屬汙染。

林政翰呼籲，環境部、基隆市政府、協和電廠、泰興工程顧問公司勿以身試法，也應暫緩明顯有重大疏漏的開發，並組織由公部門及民間團體組成的調查小組正視土壤汙染事實。

協和電廠 地下水

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