吹哨者再爆基隆協和電廠多項重金屬超標 環團：林右昌知情

今年2月26日基隆協和電廠更新改建案（四接）於環評大會通過審查，但在環評大會前環保團體即接獲吹哨者爆料指出，協和電廠土壤的「總石油碳氫化合物TPH」及「多氯聯苯」超標，近日再被爆出鉻、銅、鋅、鎳、砷等重金屬也汙染超標。環團要求，環境部及基隆市政府應依法盡速進行土壤及地下水汙染查證，避免台電湮滅證據，以及應詳盡查證全區土壤及地下水汙染狀況。

環保團體今天召開記者會指出，近日吹哨者繼續提供相關資料，揭露協和電廠的土壤，還有鉻、銅、鋅、鎳、砷等重金屬汙染超標情形，且該5種重金屬均是協和四接範疇界定指引表要求調查的汙染物，台電於評估書中謊稱重金屬濃度皆低於土壤汙染監測標準及管制標準，同樣有評估書記載不實問題。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，依據吹哨者提供的資料比對顯示，從2017年發現TPH汙染超標8倍起至今，環境部、土基會與基隆市政府（林右昌時期）不但全程知情，到了今年協和四接的環評大會上，環境部更「裝死」甩鍋基隆市政府，以協和電廠尚非控制或整治場址為由，不願花時間釐清汙染現況，強行通過環評。

最離譜的是，基隆市政府遲至2018年才依土汙法列管，但2019年又瞬間解除列管，但2021年仍被發現土壤汙染的狀況持續，甚至還有擴大的趨勢，亦有包庇之嫌；此外，四接環評大會台電環評資料造假隱匿爭議爆發至今已逾半月，環境部與基市府仍未依法進行查證，實有怠於執法情形，應依法盡速進行土壤及地下水汙染查證，避免台電湮滅證據。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，根據台電的自主調查報告顯示，早在2019年12月取樣前就已經知道那些點位是汙染區，但卻刻意隱匿有汙染的事實，然後宣稱範疇界定指引表只要求調查一處，但為何這一處可代表全部油槽區至發電機組間有無汙染的情形？唯一合理的推論，台電是否是先調查已知汙染位置，然後在正式調查時再避開採樣，若是如此真的惡劣至極。

台灣蠻野心足生態協會專職律師 蔡雅瀅表示，基隆市政府及環境部既知協和電廠內有土壤汙染情形，依法應詳盡調查全區土壤及地下水汙染狀況，尤其1、2號機附近已確認有多處土壤汙染，而3、4號機附近尚未調查，應徹底管制污染源及整治，以維護居民健康。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，只於油槽至發電機組間選一點，這點的選址理由可能是離油槽區汙染源較遠、可安全過關的點位，土基會代表並未提出質疑，但明知發電機組區與油槽區都是可能汙染源，卻偏偏選擇2個汙染潛勢區之間沒有什麼管線設備的一個點，環境部通過這樣的點位選擇，不是行政疏失就是故意放水。