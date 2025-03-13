影／環團指協和電廠疑隱匿重金屬汙染 要求政府盡速查證
環團上午在環境部前舉行「揭發協和電廠隱匿重金屬汙染」記者會，環團代表表示，協和四接環評大會前，接獲吹哨者爆料，協和電廠的土壤有「總石油碳氫化合物TPH」及「多氯聯苯」超標問題，透過記者會揭露協和電廠士壞汙染及評估書記載不實問題。環境部卻以協和電廠尚非土壤汙染控制或整治場址為由．無視基隆市政府已於環評大會中表示最快3月6日可進廠查證，不願繼續釐清協和電廠內土壤汙染現況，直接於當天通過環評。
環團表示近日吹哨者繼續提供相關資料，揭露協和電廠的土壤，還有鉻、銅、鋅、鎳、砷等重金屬汙染超標情形，且該5種重金屬均係協和四接範圍時界定指引表要求調查之汙染物，指台電於評估書中謊稱重金屬濃度皆低於土壤汙染監測標準及管制標準，同樣有評估書記載不實問題。環團指土汙法的地方主管機關基隆市政府，迄今尚未進到協和電廠查證汙染狀況，中央主管機關環境部亦袖手旁觀，怠於入廠查證汙染情況。
環團今天舉行記者會要求，1、環境部及基隆市政府應依法盡速進行土壤及地下水汙染查證，避免台電湮滅證據；2、除相關報告已知汙染超標之點位外，並應詳盡查證「全區」土壤及地下水汙染狀況。
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