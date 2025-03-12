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彭啓明：各國減碳放緩但未停止 台灣會持續往下走

中央社／ 台北12日電

歐盟傳出CBAM可能延後1年上路的消息，新任加拿大總理卡尼也提出擬暫停徵收消費者、農民等的碳稅。環境部長彭啓明認為，各國腳步雖放緩但並未停止，台灣的碳定價仍會繼續往下走。

加拿大執政黨自由黨投票選出新黨魁卡尼（MarkCarney）。這位即將成為加國第24任總理的前央行總裁，獲得自由黨85.9%的壓倒性得票率；他也將是加拿大史上罕見不具國會議員身分的總理當選人。另外，據CBC報導，卡尼曾提出暫停徵收消費者、農民等的碳稅。

美國總統川普在上任後已即刻退出巴黎協定；環境部長彭啓明日前曾提到，歐盟傳出碳邊境調整機制（CBAM）擬延後1年上路的訊息。

英國金融時報將「綠反挫」（greenlash）一詞列為概括2024年的關鍵字之一。進入2025年後，歐美的「綠反挫」趨勢不減，尤其設定減碳高標的歐盟淨零相關政策更會面臨退縮壓力。

彭啓明今天告訴中央社記者，卡尼同時也是聯合國綠色金融的主席，之前也曾出書分析關於COVID-19疫情、氣候及金融等主題；彭啓明認為，卡尼是一個很務實且有氣候理念的人。

彭啓明說，加拿大除了碳稅外，不同的省、如魁北克等還有施行總量管制及排放交易，這部分並沒有改變；會持續觀察後續的措施。

彭啓明分析，雖然現在美國有一些變化、歐洲也放緩減碳腳步，如歐盟有可能會延後1年才實施CBAM，但並沒有說要停止；且除了CBAM外，歐洲其他各國減碳措施仍然會持續施行、目標也並未改變。

此外，彭啓明強調，縱使國際再怎麼變化，台灣的碳定價制度還是會往下走，總統、行政院長也都支持，現行的減碳路徑不會改變；相信台灣並沒有被「綠反挫」影響。

加拿大 彭啓明 減碳

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