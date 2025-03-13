青埔第一豪宅HLA．悦31層凌空地標 千坪私人莊園

【HLA．悦】外觀照。 圖／中悦建設提供

國際的豪邸 青埔的驕傲

【HLA．悦】象徵豪宅居住生活的改變，集結青埔從來沒有的多項第一，徹底顛覆建築高度、基地尺度、視野廣度、品味深度的極限，突破桃園天際線的地標價值，尚未公開就受到許多金字塔頂端的客戶詢問，【HLA．悦】全新完工，現身即是驚艷，重新定義豪宅標準，落定時尚巔峰。

【HLA．悦】青埔31層凌空至高，展開高度的唯一。 圖／中悦建設提供

均價46萬，讓無數層峰風靡而來

【HLA．悦】擁有3168坪寬闊基地、31層凌空視野、360度稀有環景、千坪百年老樹庭園，這些特質成就第一的氣魄，也成就平面、立面、全面的細緻享受。讓城市望向青埔天際線，一眼定情。讓層峰滿心期待，搶先收藏一邸無價，掀起一股新的居住風潮，全面襲捲青埔。

180坪獨立迎賓會館

中悦攜手HLA國際設計團隊，以頂級飯店的思維，打造獨立迎賓會館，以少見的圓形外觀設計，建造一座專屬的榮耀殿堂。10米挑高氣派，迎面而來迎賓主燈閃耀璀璨，與大片落地窗倒映千坪濃綠視野相得益彰。專屬家徽鑲嵌尊榮貴氣，以扇形光芒象徵生活的極致，更作為閃耀住戶身價的獨特家徽，第一價值不言而喻。

【HLA．悦】獨家訂製建築圖騰，彰顯您的尊貴身價。 圖／中悦建設提供

25.77%超低建蔽 獨享千坪私人莊園

中悦建設的擇地眼光不只保留千坪基地的極大值，更把青埔的寧靜濃縮在【HLA．悦】，規劃一座專屬於您的千坪四季莊園。精選藏家珍視的黑松、羅漢松等營造全年常綠，綻放中悦引以為傲的百年老樹社區，更步步享受四季時序之美，靜賞潔白流蘇盛綻初春，金黃銀杏妝點秋冬。於此漫步聊天，彷彿走進一種異國風情。可遇不可求的生活情調，盡在【HLA．悦】。

【HLA．悦】千坪私人莊園，享受青埔繁華與寧靜的核心。 圖／中悦建設提供

特別推薦 面中庭 無限棟距

圖／中悦建設提供

基本資料

【HLA．悦】

凌空123米永恆棟距｜3168坪超大基地｜25.77%超低建蔽｜31層最高地標

中悦建設機構｜HLA國際建築團隊｜青埔特區｜齊質135坪｜03-382-5288