陳照旗70歲出繪本 和孫女說故事、搏感情

投身出版業近半世紀的資深出版人陳照旗，為孫女說故事資歷3年，近期當起繪本作者，出版「紅毛仔沙特」、「眠床佇佗位」等書，繼續和孫女搏感情。

陳照旗為上旗文化創辦人，從事出版40年，10年前回到故鄉宜蘭推廣「回家生活」，舉辦多達400多場活動，為在地平添活力，腳步始終未曾停下來，前幾年當了阿公，腦中又多了許多想法。

陳照旗接受中央社記者專訪表示，雖然從事出版工作多年，剛出道時還是從華一兒童啟蒙文學的改編開始，但也只是為人作嫁，不曾想過為自己出書。沒想到自從當了阿公以後，心境迥然不同，在與孫女打交道的過程中，常「編說」故事給她聽，說著說著竟勾起寫繪本故事的興趣，意外淌入這池渾水。

陳照旗表示，為了和小孫女培養感情，他在她似懂非懂時便找一些從前收藏的童書繪本，隨著她可能的認知能力，將內容簡化或改編，以看圖編故事的方式說給她聽，有的改編自台灣民間傳說故事，也有一些國外繪本故事，華台語兼顧，比手畫腳，二人玩得不亦樂乎。

陳照旗說，這隨興的舉動，沒想到意外收到很好的反應，3歲的孫女最喜歡拿一本書、自己說給自己聽，活潑開朗而好動，看到書時卻可以立刻安靜下來認真翻閱。

陳照旗於是決定重新拿起筆來寫故事，將一些認為不錯的內容整理記錄下來。其中以台語書寫為多，希望能善用中文系文字學與聲韻學的基礎，將以音義為主要傳達方式的台語書寫下來，為母語的傳承盡一點力。

其中以華文書寫的「紅毛仔沙特」，是用虛擬傳說的方式來敘述有關台灣「鹽」的故事，插圖則是找一位素人畫家郭寬柔幫忙，陳照旗說，育有兩個孩子的郭寬柔，筆觸溫婉柔和，以電繪模擬炭筆的感覺，將這篇簡單的傳說故事，賦予豐富的畫面。

另一本「眠床佇佗位」則取材陳阿月的原創故事加以改編成的台語故事繪本。透過阿公與孫女在夏日晚上，借著月光一起去屋外尋找舒適涼爽的床為故事背景，路途中他們遇見許多早期農漁村常見的情景，陳照旗表示，故事中趣味十足的對話中又帶入一些生態知識，拿來作為學習台語的範本也不錯。