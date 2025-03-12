快訊

選罷法、總預算覆議案不通過！藍白人數優勢以61：51票否決

台籍北京大學歷史學系副教授病故 享年56歲

家寧一家被控奪權「IG掉粉3萬」 網紅看Andy公開內幕：圈內也意外

陳照旗70歲出繪本 和孫女說故事、搏感情

中央社／ 台北12日電

投身出版業近半世紀的資深出版人陳照旗，為孫女說故事資歷3年，近期當起繪本作者，出版「紅毛仔沙特」、「眠床佇佗位」等書，繼續和孫女搏感情。

陳照旗為上旗文化創辦人，從事出版40年，10年前回到故鄉宜蘭推廣「回家生活」，舉辦多達400多場活動，為在地平添活力，腳步始終未曾停下來，前幾年當了阿公，腦中又多了許多想法。

陳照旗接受中央社記者專訪表示，雖然從事出版工作多年，剛出道時還是從華一兒童啟蒙文學的改編開始，但也只是為人作嫁，不曾想過為自己出書。沒想到自從當了阿公以後，心境迥然不同，在與孫女打交道的過程中，常「編說」故事給她聽，說著說著竟勾起寫繪本故事的興趣，意外淌入這池渾水。

陳照旗表示，為了和小孫女培養感情，他在她似懂非懂時便找一些從前收藏的童書繪本，隨著她可能的認知能力，將內容簡化或改編，以看圖編故事的方式說給她聽，有的改編自台灣民間傳說故事，也有一些國外繪本故事，華台語兼顧，比手畫腳，二人玩得不亦樂乎。

陳照旗說，這隨興的舉動，沒想到意外收到很好的反應，3歲的孫女最喜歡拿一本書、自己說給自己聽，活潑開朗而好動，看到書時卻可以立刻安靜下來認真翻閱。

陳照旗於是決定重新拿起筆來寫故事，將一些認為不錯的內容整理記錄下來。其中以台語書寫為多，希望能善用中文系文字學與聲韻學的基礎，將以音義為主要傳達方式的台語書寫下來，為母語的傳承盡一點力。

其中以華文書寫的「紅毛仔沙特」，是用虛擬傳說的方式來敘述有關台灣「鹽」的故事，插圖則是找一位素人畫家郭寬柔幫忙，陳照旗說，育有兩個孩子的郭寬柔，筆觸溫婉柔和，以電繪模擬炭筆的感覺，將這篇簡單的傳說故事，賦予豐富的畫面。

另一本「眠床佇佗位」則取材陳阿月的原創故事加以改編成的台語故事繪本。透過阿公與孫女在夏日晚上，借著月光一起去屋外尋找舒適涼爽的床為故事背景，路途中他們遇見許多早期農漁村常見的情景，陳照旗表示，故事中趣味十足的對話中又帶入一些生態知識，拿來作為學習台語的範本也不錯。

台語 素人畫家

延伸閱讀

統一超商連4年響應全球最大減碳行動「地球一小時」！逾1.5萬個據點加入　為亞洲最大跨國連鎖超商關燈活動

桃園故事揚帆國際 百冊繪本登「世界最大海上圖書館」

方大同離世！薛凱琪「全社群平台」做1動作　用自己方式哀悼好友

「海島尋獅」繪本展登場 探索金門、台江厭勝物文化

相關新聞

國會去年大亂鬥 多名藍委收到檢方傳票

立法院去年底闖關3大法，朝野爆發肢體衝突，據了解，民進黨立委對多名國民黨立委提告傷害罪，有多名藍營立委收到檢方傳票。國民黨立委陳玉珍證實，許多藍營立委收到傳票，痛批民進黨任意興訟、亂訟，增加司法負擔。

高雄馬頭山不法傾倒廢棄物7嫌交保 民團籲修法加重罰則

今年1月時馬頭山南邊麗湖被不法傾倒事業廢棄物，現場被傾倒超過2800立方公尺，據台南社大環境小組檢測，鋅、銅含量高出環境...

空軍管制官疑遭滲透外洩軍事機密 網遊用詞當暗語

．空軍戰術聯隊許姓管制官涉遭退役史姓飛官吸收，從4年前開始，陸續將雄三飛彈部署、共軍擾台策略等軍事機密文件，外洩給大陸。台中高分檢在2024年8月間展開搜索行動，依違反國安法、貪汙等罪，起訴史、許，全案由台中高分院審理，近日合議庭裁定史以10萬元交保，尚未審結。

NGO公布今年前3迫切環境議題 四接關注程度落差最大

今天第22屆全國NGOs環境會議共同主辧團體，公告2025前3大迫切環境議題票選結果，在14項議題中，「藍綠白聯手　國土...

綠能新世代／漲電價不可逆？尋求新解方 地熱與它的產地 邁向深層之路

相較其他再生能源，地熱發電具備發電案場面積小、不受天候影響的多個優勢，於是，2021年底，清水地熱電廠正式商轉，也代表台...

照片看歷史／1978年上萬民眾不畏寒風 爭睹跳傘表演

1978年3月12日，由全國跳傘協會主辦的跳傘表演，當日下午在台北市水源路騎馬俱樂部馬場舉行，吸引了上萬的觀眾。當天天氣寒冷，氣溫大約攝氏12度，新店溪畔風勢很大，吹得人們直打哆嗦，馬場內積水未全乾，但預備跳傘的人員個個精神抖擻，氣勢高昂，最後也都精準降落在預定的範圍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。