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高雄馬頭山不法傾倒廢棄物7嫌交保 民團籲修法加重罰則

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
今年1月時馬頭山南邊麗湖被不法傾倒事業廢棄物，相關嫌疑犯7人以5到8萬元交保引起不滿。聯合報系資料照片
今年1月時馬頭山南邊麗湖被不法傾倒事業廢棄物，相關嫌疑犯7人以5到8萬元交保引起不滿。聯合報系資料照片

今年1月時馬頭山南邊麗湖被不法傾倒事業廢棄物，現場被傾倒超過2800立方公尺，據台南社大環境小組檢測，鋅、銅含量高出環境背景值的310倍，且距離水源地不到100公尺。橋頭地檢署2月時會同保七、高雄市警局偵辦，起訴相關嫌疑犯7人，橋頭地院裁定5到8萬元交保，雖檢方抗告但橋頭地院仍裁定交保。民團認為，環境部應修「廢棄物清理法」加重罰則與刑責，否則就是縱容廢棄物汙染土地的幫兇。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，高雄橋頭地方法院讓嫌疑人低價交保，嚴重打擊檢警士氣，環境部多年來一直研商不修「廢棄物清理法」，不加重罰則與刑責，導致廢棄物違法亂倒情形更嚴重，環境部與司法院的做法等於是縱容廢棄物汙染土地的幫兇。

馬頭山自然人文協會會長黃惠敏表示，7名嫌疑犯竟僅以5至8萬元交保，這一處理結果令在地人深感失望，因此喊話高雄市長陳其邁，高雄市政府作為廢棄物傾倒地的土地所有者，市政府必須加強監控與防範機制、加強執法力度，並儘速清除廢棄物，從根本解決問題，避免類似事件再次發生。

前高雄市議員林于凱表示，北部的事業廢棄物長期北廢南運，高雄、台南的山區屢屢成為受災區，2013年旗山農地被回填99萬噸的有害事業廢棄物，到現在還沒清完，這次逮獲的嫌疑犯就是多次從北部遠道而來偷倒，結果橋頭法院輕易准許交保，可能導致串供下讓後續調查及究責困難，已經抓到嫌疑人卻不嚴辦重罰，後續就會一再發生。

台灣生態學會理事王豫煌指出，非法掩埋有毒廢棄物的組織犯罪案件在全國各縣市一再發生，許多案件因為罪證不足而讓不法集團逍遙法外，好不容易成功起訴的案件，卻面對司法縱放、輕判罪犯，更讓犯罪集團囂張橫行。

陳椒華補充，環境部應修法將所有不法業者重罰，而且應採用現場可判定有害事業廢棄物的XRF儀器檢測，才能現場判定有害事業廢棄物，使違法者不能交保、不能脫產、不能縱容。

廢棄物

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